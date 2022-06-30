Двійник помилився: ляп путіна з президентом Індонезії викликав глузування в мережі

З президентом рф стався конфуз

У четвер, 30 червня, на 127-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну президент рф володимир путін потрапив у незручну ситуацію на зустрічі з президентом Індонезії Джоко Відодо.

Це слідує з розшифровки розмови президентів, яка доступна на офіційному сайті глави кремля.

Путін зазначив, що Відодо вперше відвідав росію, хоча це не так.

"Шановний пане президенте! Дуже радий вас бачити в росії, в Москві. Знаю, що це перший ваш візит до нашої країни", — сказав путін.

Відодо відразу нагадав путіну, що вони зустрічалися в Сочі у 2016 році.

"Ми зустрічалися з вами в Сочі у 2016 році. Я перебуваю тут, у москві, не тільки як президент Індонезії, але і як голова "Великої двадцятки". Як голова "Великої двадцятки" Індонезія продовжуватиме прагнути до зміцнення поточної непростої ситуації, це стосується пандемії, а також щоб "велика двадцятка" могла продовжувати бути каталізатором у відновленні світової економіки", — сказав Відодо.

У мережі через конфуз путіна вважають, що з Відодо міг розмовляти двійник президента рф.

Читайте також: Категорія Світ Джонсон звернувся до західних лідерів із проханням щодо путіна У Британії вважають, що російський диктатор не приїде на саміт до Індонезії

Нагадаємо, Відодо перед візитом до путіна зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Президент Індонезії заявив, що передав главі кремля повідомлення від Зеленського, проте в ОПУ досить скептично поставилися до цього. Зазначимо, путін не буде присутній на саміті G20 в Індонезії.