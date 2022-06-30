Двійник помилився: ляп путіна з президентом Індонезії викликав глузування в мережі
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З президентом рф стався конфуз
У четвер, 30 червня, на 127-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну президент рф володимир путін потрапив у незручну ситуацію на зустрічі з президентом Індонезії Джоко Відодо.
Це слідує з розшифровки розмови президентів, яка доступна на офіційному сайті глави кремля.
Путін зазначив, що Відодо вперше відвідав росію, хоча це не так.
"Шановний пане президенте! Дуже радий вас бачити в росії, в Москві. Знаю, що це перший ваш візит до нашої країни", — сказав путін.
Відодо відразу нагадав путіну, що вони зустрічалися в Сочі у 2016 році.
"Ми зустрічалися з вами в Сочі у 2016 році. Я перебуваю тут, у москві, не тільки як президент Індонезії, але і як голова "Великої двадцятки". Як голова "Великої двадцятки" Індонезія продовжуватиме прагнути до зміцнення поточної непростої ситуації, це стосується пандемії, а також щоб "велика двадцятка" могла продовжувати бути каталізатором у відновленні світової економіки", — сказав Відодо.
У мережі через конфуз путіна вважають, що з Відодо міг розмовляти двійник президента рф.
Нагадаємо, Відодо перед візитом до путіна зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Президент Індонезії заявив, що передав главі кремля повідомлення від Зеленського, проте в ОПУ досить скептично поставилися до цього. Зазначимо, путін не буде присутній на саміті G20 в Індонезії.