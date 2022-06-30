Війна — день 127: росіяни продовжують тиснути на Донбасі та посилили обстріл міст

Оперативно про головне 30 червня

Україна протистоїть російському вторгненню ось уже 127 днів, попри величезні втрати окупанти, поки не збираються відмовлятися від планів із захоплення більшої частини території нашої країни. В останні дні росія посилила ракетні удари по мирних містах України, через які загинуло безліч мирних жителів, а згідно з прогнозами, найближчими днями вони не закінчаться. Водночас є й добрі новини, так напередодні розвідка провела найбільший обмін полоненими з початку вторгнення, завдяки чому на підконтрольну територію повернулися 144 українські військовослужбовці, включаючи й захисників "Азовсталі". Тим часом у НАТО визнали росію головною загрозою для всього Альянсу, чого не було з часів Холодної війни.

У цій трансляції "Телеграф" інформуватиме про головні події, що відбулися в Україні та світі 30 червня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

1:13 У Харкові було чути потужні вибухи

1:00 У мережі з'явилися кадри масштабного обміну, під час якого Україна повернула додому 144 захисників, що потрапили в полон.

Зведення новин за 27 червня доступне у нашому матеріалі: "Війна — день 124: окупанти вдарили ракетами по торговому центру в Кременчуці".

З головними новинами минулого дня, 28 червня, можна ознайомитись у нашому зведенні за вівторок: "Війна — день 125: окупанти продовжують масово обстрілювати українські міста через невдачі на фронтах".

Інформація за 29 червня доступна у матеріалі: "Війна — день 126: Окупанти підбираються до Лисичанська, ракетний терор триває".