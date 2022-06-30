Війна — день 127: росіяни продовжують тиснути на Донбасі та посилили обстріл міст
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Оперативно про головне 30 червня
Україна протистоїть російському вторгненню ось уже 127 днів, попри величезні втрати окупанти, поки не збираються відмовлятися від планів із захоплення більшої частини території нашої країни. В останні дні росія посилила ракетні удари по мирних містах України, через які загинуло безліч мирних жителів, а згідно з прогнозами, найближчими днями вони не закінчаться. Водночас є й добрі новини, так напередодні розвідка провела найбільший обмін полоненими з початку вторгнення, завдяки чому на підконтрольну територію повернулися 144 українські військовослужбовці, включаючи й захисників "Азовсталі". Тим часом у НАТО визнали росію головною загрозою для всього Альянсу, чого не було з часів Холодної війни.
У цій трансляції "Телеграф" інформуватиме про головні події, що відбулися в Україні та світі 30 червня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.
1:13 У Харкові було чути потужні вибухи
1:00 У мережі з'явилися кадри масштабного обміну, під час якого Україна повернула додому 144 захисників, що потрапили в полон.
Зведення новин за 27 червня доступне у нашому матеріалі: "Війна — день 124: окупанти вдарили ракетами по торговому центру в Кременчуці".
З головними новинами минулого дня, 28 червня, можна ознайомитись у нашому зведенні за вівторок: "Війна — день 125: окупанти продовжують масово обстрілювати українські міста через невдачі на фронтах".
Інформація за 29 червня доступна у матеріалі: "Війна — день 126: Окупанти підбираються до Лисичанська, ракетний терор триває".