Плани путіна: розвідка США зробила тривожну заяву

У кремлі все ще хочуть захопити більшу частину України

Попри серйозні втрати російської армії в Україні, кривавий диктатор володимир путін все ще не залишив планів по захопленню більшої частини території нашої країни військовим шляхом.

Як повідомляє Reuters, директор Національної розвідки США Евріл Хейнс розповіла, що російське керівництво досі не змінило цілей щодо окупації більшої частини території України.

"Ми й надалі знаходимося в ситуації, коли розглядаємо путіна і вважаємо, що в нього є по суті ті самі політичні цілі, які він мав і раніше", — сказала вона.

Розвідка США, за її словами, у короткостроковій перспективі має три варіанти подальшого розвитку подій, серед яких найімовірнішим вважається те, що російські війська ув’язнуть у конфлікті і не зможуть суттєво просунутися на жодному з напрямків.

Серед інших варіантів — прорив російських військ чи стабілізація фронту українськими захисниками із незначними поступами у Херсонській області.

"Ситуація виглядає досить похмуро", — наголосила Хейнс.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю західним ЗМІ розповів, що російська армія втратила вп’ятеро більше військових, ніж українська. Однак він зазначив, що без допомоги Заходу продовжувати боротьбу буде дуже складно.