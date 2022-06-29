Планы путина: разведка США сделала тревожное заявление

В кремле все еще хотят захватить большую часть Украины

Несмотря на серьезные потери российской армии в Украине, кровавый диктатор владимир путин все еще не оставил планов по захвату большей части территории нашей страны военным путем.

Как сообщает Reuters, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс рассказала, что российское руководство до сих пор не поменяло целей относительно оккупации большей части территории Украины.

"Мы и дальше находимся в ситуации, когда рассматриваем путина и считаем, что у него есть по существу те же политические цели, которые имел и раньше", — сказала она.

Разведка США, по ее словам, в краткосрочной перспективе имеет три варианта дальнейшего развития событий, среди которых наиболее вероятным считается то, что российские войска увязнут в конфликте и не смогут существенно продвинуться ни на одном из направлений.

Среди других вариантов — прорыв российских войск или стабилизация фронта украинскими защитниками с незначительными продвижениями в Херсонской области.

"Ситуация выглядит довольно мрачно", — подчеркнула Хейнс.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ рассказал, что российская армия потеряла в пять раз больше военных, чем украинская. Однако он отметил, что без помощи Запада продолжать борьбу будет очень сложно