"Нам сложно": Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте и рассказал о потерях оккупантов

Украинский президент прокомментировал ситуацию на фронте

Кровавая оккупационная армия россии, которая уже 126 дней подряд стирает с лица земли мирные украинские города, терпит большие потери как в технике, так и в личном составе в пять раз больше, чем украинские Вооруженные Силы. Даже несмотря на это, вражеское войско все равно преобладает украинцев по численности, поэтому без помощи западных стран Украине будет крайне тяжело.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время своего интервью американскому телеканалу NBC. По словам украинского лидера, сейчас военным, находящимся в горячих точках боевых действий, очень тяжело, ведь несмотря на потери россии, она все равно побеждает по численности вооружения и войск, которые сегодня задействованы на войне.

Президент добавил, что вражеская армия несет большие потери, чем ВСУ, мол, на одного украинского военного росармия теряет пятерых своих солдат. Там, где Украина теряет один танк, россия теряет пять.

"Но надо быть справедливым и сказать, что нам действительно сложно. Нам сложно, потому что опять же другие цифры, потому что на один наш танк у них десять своих танков, на одного нашего бойца — десять их военных. И какими бы мы крепкими" не были, их в десять раз больше, и это очень сложно", — объяснил он.

Зеленский также отметил, что, несмотря на трудности, украинские защитники держат оборону и не собираются складывать оружие перед оккупантами. На некоторых направлениях даже переходят к достаточно успешным контрнаступлениям. При этом он подчеркнул, что без помощи Запада в противостоянии с россией Украина выстоять не сможет.

"Наедине с россией — я понимаю, что нам будет сложно и, наверное, мы не выдержим. Поэтому очень важна поддержка Европы и, прежде всего, поддержка США... Это не просто война Украины с россией, это война всего цивилизованного мира из рф, с их военно-политическим руководством, с их армией. Мы не сможем одни, и благодарить Бога, нам помогают ", — подытожил гарант.

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупационная армия России понесла серьезные потери в южной части Украины, где только за одни сутки пали полсотни российских солдат, ведь ВСУ выполнили 150 огневых задач, а авиация нанесла пять ударов по позициям противника.