Байден порадував Україну: США дадуть дуже важливу зброю

Сполучені Штати Америки, які на систематичній основі допомагають Україні у протистоянні кривавій росії, вже найближчими днями виділять Києву новий пакет військової допомоги. Він включатиме засоби Протиповітряної оборони (ППО), потужну артилерію та радари на 800 мільйонів доларів.

"Найближчими днями ми плануємо оголосити про виділення Україні (оборонної допомоги на суму) понад 800 мільйонів доларів, включаючи просунуті системи ППО, додаткові артилерію та боєприпаси, контрбатарейні радари, додаткові боєприпаси для вже переданих Україні реактивних систем залпового вогню", — заявив він.

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