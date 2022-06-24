Катери, РСЗВ та боєприпаси: США виділяють Україні новий великий транш військової допомоги

США продовжують надавати військову допомогу Україні

Минулий четверг, 23 червня, ознаменувався не лише інформацією про надходження в Україну перших РСЗВ М142 HIMARS з обіцяних Україні за програмою ленд-лізу від США, а й анонсом нового великого пакета військової допомоги від Штатів.

Про виділення Україні нового траншу у розмірі 450 млн дол. повідомив у четвер, 23 червня, пізно ввечері за Київським часом на брифінгу в Білому домі представник Пентагону Джон Кірбі.

"США оголосили про додаткову допомогу у сфері безпеки для України у розмірі 450 млн дол. У цей пакет входять РСЗВ та боєприпаси", — сказав представник Пентагону.

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Кірбі також зазначив, що загальна сума допомоги Україні з лютого 2022 року становила 6,1 млрд дол.

Водночас у комюніке, випущеному Міноборони США, йдеться, що в Україну буде направлено "чотири системи HIMARS, 36 тис. снарядів, 18 бойових транспортних засобів, 1,2 тис. гранатометів, 2 тис. кулеметів, 18 патрульних катерів, вантаж запчастин та інше обладнання".

Як повідомлялося, минулого тижня американські ЗМІ з посиланням на представників Міністерства оборони США повідомляли, що Пентагон розглядає можливість подвоїти кількість РСЗВ HIMARS, відправлених до України.

Раніше ми писали про те, що таке М142 HIMARS і вони допоможуть Україні.