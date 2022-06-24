Рус

Катери, РСЗВ та боєприпаси: США виділяють Україні новий великий транш військової допомоги

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2981
Американський РСЗВ HIRAMS
Американський РСЗВ HIRAMS

США продовжують надавати військову допомогу Україні

Минулий четверг, 23 червня, ознаменувався не лише інформацією про надходження в Україну перших РСЗВ М142 HIMARS з обіцяних Україні за програмою ленд-лізу від США, а й анонсом нового великого пакета військової допомоги від Штатів.

Про виділення Україні нового траншу у розмірі 450 млн дол. повідомив у четвер, 23 червня, пізно ввечері за Київським часом на брифінгу в Білому домі представник Пентагону Джон Кірбі.

"США оголосили про додаткову допомогу у сфері безпеки для України у розмірі 450 млн дол. У цей пакет входять РСЗВ та боєприпаси", — сказав представник Пентагону.

Перевірені новини про війну і не тільки – шукайте у нашому Telegram

Кірбі також зазначив, що загальна сума допомоги Україні з лютого 2022 року становила 6,1 млрд дол.

Водночас у комюніке, випущеному Міноборони США, йдеться, що в Україну буде направлено "чотири системи HIMARS, 36 тис. снарядів, 18 бойових транспортних засобів, 1,2 тис. гранатометів, 2 тис. кулеметів, 18 патрульних катерів, вантаж запчастин та інше обладнання".

Як повідомлялося, минулого тижня американські ЗМІ з посиланням на представників Міністерства оборони США повідомляли, що Пентагон розглядає можливість подвоїти кількість РСЗВ HIMARS, відправлених до України.

Раніше ми писали про те, що таке М142 HIMARS і вони допоможуть Україні.

Теги:
#Україна #США #Боєприпаси #Військова допомога #РСЗВ