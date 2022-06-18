У США можуть подвоїти кількість надважливої зброї, відправленої в Україну: подробиці

У США думають відправити в Україну ще 4 системи HIMARS

Пентагон розглядає можливість відправки в Україну чотирьох додаткових РСЗВ HIMARS, від однієї назви яких у росіян починається паніка.

Про це повідомляє Politico.

За словами двох представників міністерства оборони, Пентагон схиляється до того, щоб відправити Україні ще чотири ракетні установки як наступний транш військової допомоги. У разі схвалення Білим домом, цей крок подвоїть кількість високомобільних артилерійських ракетних систем, відправлених до країни.

За інформацією джерела, рішення про відправку додаткових 4 HIMARS ще не ухвалено і буде "засновано на невідкладних потребах України". Очікується, що додаткові РСЗВ прибудуть в Україну наступним траншем допомоги, яка розробляється на рівні Пентагону.

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Нагадаємо, Білий дім офіційно оголосив про постачання військової допомоги Україні у розмірі 700 млн доларів. Повідомляється, що американці передадуть Україні РСЗВ М270 та М142 HIMARS, щоправда, лише для оборони, тобто недалекобійної дії. За інформацією американських ЗМІ, разом із даними системами Україна отримає до них боєприпаси М31 GMLRS дальністю 64-70 км. Ці системи можуть суттєво змінити ситуацію на фронті, адже навіть із боєприпасами недалекобійної дії вони стріляють далі, ніж російські аналоги. До речі, посол Бріджит Брінк розповіла, що обмежень за дальністю РСЗВ для українських захисників США не запроваджували. Системи HIMARS почнуть воювати на Донбасі вже у кінці червня, повідомив американський генерал.