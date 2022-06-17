Як раніше вже не буде: путін наїхав на Захід і вколов США

У всіх бідах росії путін звинувачує західних партнерів

Російський президент володимир путін, який йде стопами Гітлера, "відзначився" заявою щодо США та країн Заходу. На думку кривавого диктатора, Америка оголосила себе "посланцями Господа на Землі", проте переконаний, що нічого не буде як раніше.

Відповідна заява путіна прозвучала у п’ятницю, 17 червня, під час виступу на економічному форумі у Санкт-Петербурзі.

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На думку російського диктатора, Захід підірвав ключові поняття для бізнесу виключно заради амбіцій, а потім путін додав, що епоха однополярного світу завершилася.

"Все буде як і раніше? Не буде! Колеги на Заході намагаються протидіяти ходу історії, мислять категоріями минулого століття, перебувають в ілюзіях і не хочуть помічати змін", — заявив він.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Переворот у росії малореальний, але є інший спосіб прибрати путіна Співзасновник Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький, спеціально для "Телеграфа" прокоментував, що чекає на путіна і росію.

Потім російський президент раптово перемикнувся на Сполучені Штати Америки, звинувативши їх у тому, що вони керуються виключно своїми інтересами на міжнародній арені та нібито "грають у свої ворота".

"Сполучені Штати, проголосивши перемогу в холодній війні, оголосили себе посланцями Господа на землі, які не мають жодних зобов’язань, а мають лише інтереси. Причому ці інтереси оголошуються священними", — заявив путін.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відкриття економічного форуму в Санкт-Петербурзі не обійшлося без скандалу — його відкривав пострілом із гармати Денис Пушилін, але інформацію про це просять видалити. Організація ПМЕФ шокувала навіть громадян РФ, оскільки на захід додумалися запросити талібів, а гостей зустрічала робот Дуняша та анімована сода-танцівниця.