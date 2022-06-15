Дуняша-ескортниця, сода на ЛСД та таліби з бомбою: що у мережі кажуть про економічний форум в Санкт-Петербурзі

Організація економічного форуму шокувала навіть росіян

У середу, 15 червня, у російському Санкт-Петербурзі стартував міжнародний економічний форум (ПМЕФ). Навіть попри війну в Україні організатори форуму додумалися відкрити його пострілом з гармати, а на сам захід запросити талібів (представники радикального ісламістського руху) та завершити все виступами одіозних Лепса та Басти.

"Телеграф" зібрав реакцію мережі на інсталяції та гостей російського ПМЕФ.

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Так, відкривали форум у Петербурзі губернатор міста Олександр Беглов та ватажок "ДНР" Денис Пушилін. Вони разом стріляли з гармати Петропавлівської фортеці.

Зрозуміло, що такий початок економічного форуму у мережі не оцінили. Але складно уявити російську владу, яка не брякає зброєю просто так.

На ПМЕФ російська влада додумала запросити талібів. І це при тому, що організація "Талібан" офіційно заборонена на території РФ, адже це радикальний ісламістський рух, який Кремль офіційно називає терористичним.

Реакцію на присутність талібів на економічному форумі у Санкт-Петербурзі також передбачити не складно. Навіть самі росіяни шоковані з таких "гостей" і не розуміють, навіщо терористів запрошувати в країну. Дехто поцікавився, чи не запросили часом представників ІДІЛ.

Не менш дивними є й так звані "здобутки" російських компаній на кшталт робота Дуняші, яка продавала гостям каву та морозиво на вході. Або ж пачки соди-танцюристки від Башкирської содової компанії, яка віддала за цю інсталяцію 400 мільйонів рублів. Крім танців, анімована сода щось мішала у мисці, медитувала, після чого відлітала у космос.

Якщо пачка соди та робот Дуняша на економічному форумі у Санкт-Петербурзі гостей не здивувала, то найвибагливішим пропонують сходити на лекцію Вована та Лексуса, які разом з представницею російського МЗС Марією Захаровою будуть говорити про "фейкові новини".

До речі, російський кривавий диктатор Володимир Путін з'явиться на форумі 17 червня. На цю дату запланований його виступ перед гостями ПМЕФ. Тема триденного заходу: "Новий світ — нові можливості". Про які можливості говоритиме Путін — питання відкрите.

А поціновувачів російської естради розважатиме репер Баста та Григорій Лепс. Щоправда, коштуватиме це задоволення не надто дешево — за квиток на Басту доведеться віддати 225 тисяч рублів, а піти на Лепса можна буде за 300 тисяч рублів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на форумі у Петербурзі показали, як планують ділити Україну.