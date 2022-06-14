Покажіть це всім адептам "примирення" з росією: на форумі у Петербурзі показали, як планують ділити Україну

Російська влада має намір створити в Україні три округи, якщо окупантам вдасться захопити наші землі

Під час офіційного економічного форуму у російському Санкт-Петербурзі показали схему поділу "колишньої території України", яку нібито звільнили росіяни у ході "спецоперації".

Про це у вівторок, 14 червня, повідомив політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький на власній сторінці у Facebook.

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Політтехнолог опублікував карту, яку запропонували представники російської влади щодо поділу України. Примітно, що під №1 пропонується створення "Західного територіального округу" з центром у Хмельницькому. До нього, згідно з божевільними планами Кремля, мають увійти Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області.

Під №2 у карті так званий "Центральний територіальний округ", у який також мають увійти 8 областей (Вінницька, Житомирська, Київська, Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Чернігівська), а центом нібито має стати Київ.

Інші частини запропонованої росіянами карти відсутні, але, можна припустити, що третій округ російська влада назвала б "Східним" і внесла туди ще 8 областей, які лишилися.

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"Це до теми "припинення війни", "досягнення угоди з Росією" і "можливих компромісів". Це не квартирна вечірка упоротих імперців котрогось Гіркіна. Це цілком офіційний економічний форум. На котрому оприлюднено раніше розроблені й утверджені плани з тотальної окупації й поділу України", — зазначив співзасновник Агентства моделювання ситуацій

Політтехнолог додав, що цей документ треба розіслати усім союзникам та представника країн, які так сильно наполягають на "примиренні" з Кремлем та не дають Україні необхідну для захисту від російських окупантів зброю.

"Ця схема чітко й однозначно твердить, що буде, якщо Росію не знешкодити, якщо Україна не здобуде перемогу", — резюмував Олексій Голобуцький.

Нагадаємо, що російська влада останнім часом надто активно обговорює "плани" на тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей, а також ОРДЛО. Зокрема, Кремль прагне об'єднати ці українські території в один федеральний округ у складі РФ.

Попри те, що значна частина південних областей поки що знаходиться під російською окупацією, ЗСУ поступово просуваються у звільненні цих територій. І точно так само будуть звільнені від окупантів інші окуповані росіянами населені пункти України.