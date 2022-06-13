Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко ексклюзивно для "Телеграфа" пояснив, чого чекати від візиту лідерів найбільших країн Європи

Активно пішла інформація, що у червні (з датами поки що плутанина, але всі запевняють, що точно – у червні) канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі мають намір відвідати Україну.

Поки що це має вигляд візиту ввічливості. В Україні після початку широкомасштабного російського вторгнення та відносної стабілізації ситуації у Києві побували вже багато іноземних лідерів. А ось лідерів ЄС – Німеччини, Франції, Італії – не було.

Тож вони теж хочуть показати себе. Щоб і їм провели екскурсію у Бучі чи Гостомелі.

Це для них відмінний інформаційний привід, певна гра на публіку. Але це дуже добре для нас. Адже українська тема знову голосно пролунає у провідних країнах Євросоюзу – Німеччині, Франції, Італії. Для нас це надзвичайно важливо ще й тому, що інтерес до України почав падати. Це є об’єктивний факт.

Європейці живуть відпускним сезоном. А ми маємо можливість нагадати їм, що в Україні, у серці Європи, триває війна.

Наголошую, цей візит потрібен як самим Шольцу, Макрону та Драгі, так і нам. Якщо це буде ще й синхронний візит – троє одразу, як пишуть деякі ЗМІ, – це буде ще краще. Тому що посилить увагу і до візиту, і відповідно до України.

Приїхати європейські лідери, звичайно, мають не з порожніми руками. А з якимись "ніштячками". І для нас бронежилети та каски – це вже не "ніштячки". Нам потрібні самохідки, гаубиці, РСЗВ тощо. Тож Шольцу, Макрону та Драгі доведеться пообіцяти щось таке. І відповідати потім за свої слова.

Треба розуміти, що ці країни фактично роблять політику у Європі, є економічними локомотивами. І якщо наше МЗС правильно сфокусується, із вуст їхніх лідерів прозвучать заяви про необхідність надати Україні статусу кандидата в Євросоюз. А якщо вони зроблять відповідну заяву – ми точно цей статус отримаємо.

Щодо раніше озвучених у тій чи іншій манері заяв лідерів цих країн про необхідність "не принижувати росію", "зберегти путіну особу" тощо. Думаю, ця тема також обговорюватиметься. Швидше за все – кулуарно. На пресконференцію таке не винесуть.

Але поки що тема "зберегти особу" може обговорюватися лише у ракурсі виходу на позиції станом на 23 лютого 2022-го. На початок широкомасштабного російського вторгнення. Припускаю, що тріо європейських лідерів умовлятиме Зеленського не йти відвойовувати Крим. Але це зараз і не актуально. Щоб дістатися до Криму, нам треба ще відбити Мелітополь, Бердянськ, Херсон тощо. Що навряд чи можливо раніше за осінь. Але вже зараз, гадаю, Шольц, Макрон та Драгі закинуть вудку у стилі "давайте вважати українською перемогою повернення на позиції 23 лютого 2022 року". Або навіть можуть сказати, давайте південь Україні деокупується, а ось що захоплено на момент можливих переговорів росіянами на Донбасі – нехай уже їм і залишається.

Навряд чи ми одразу після зустрічі Зеленського з цим тріо дізнаємось, які саме пропозиції привозили до Києва лідери ЄС. Але прогнозую, що нас точно переконуватимуть не те що не мріяти станцювати на руїнах Кремля, а й не заходити до Криму.