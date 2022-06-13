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Шольц, Макрон и Драги будут просить Зеленского не воевать за Крым - Виктор Бобыренко

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Виктор Бобыренко Виктор Бобыренко
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Марио Драги, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон
Марио Драги, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко эксклюзивно для "Телеграфа" объяснил, чего ждать от визита лидеров крупнейших стран Европы

Активно пошла информацию, что в июне (с датами пока путаница, но все уверяют, что точно – в июне) канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министром Италии Марио Драги намерены посетить Украину.

Пока что это выглядит как визит вежливости. В Украине после начала широкомасштабного российского вторжения и относительной стабилизации ситуации в Киеве побывали уже многие иностранные лидеры. А вот лидеров ЕС – Германии, Франции, Италии – не было.

Так что они тоже хотят показать себя. Чтобы и им провели экскурсию в Буче или Гостомеле.

Это для них – отличный информационный повод, определенная игра на публику. Но это очень хорошо и для нас. Ведь украинская тема вновь громко прозвучит в ведущих странах Евросоюза – Германии, Франции, Италии. Для нас это чрезвычайно важно еще и потому, что интерес к Украине начал падать. Это объективный факт.

Европейцы живут отпускным сезоном. А мы имеем возможность напомнить им, что в Украине, в сердце Европы, идет война.

Подчеркиваю, этот визит необходим как самим Шольцу, Макрону и Драги, так и нам. Если это будет еще и синхронный визит – трое сразу, как пишут некоторые СМИ, – это будет еще лучше. Потому что усилит внимание и к визиту, и, соответственно, к Украине.

Приехать европейские лидеры, естественно, должны не с пустыми руками. А с какими-то "ништячками". И для нас бронежилеты и каски – это уже не "ништячки". Нам нужны самоходки, гаубицы, РСЗО и так далее. Так что Шольцу, Макрону и Драги придется пообещать что-то в этом роде. И отвечать потом за свои слова.

Надо понимать, что эти три страны фактически делают политику в Европе, являются экономическими локомотивами. И если наш МИД правильно сфокусируется, из уст их лидеров прозвучат заявления о необходимости предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. А если они сделают соответствующее заявление – то мы точно этот статус получим.

Что касается ранее прозвучавших в той или иной манере заявлений лидеров этих стран о необходимости "не унижать россию", "сохранить путину лицо" и так далее. Думаю, эта тема тоже будет обсуждаться. Скорее всего – кулуарно. На пресс-конференцию такое не вынесут.

Но пока что тема "сохранить лицо" может обсуждаться лишь в ракурсе выхода на позиции по состоянию на 23 февраля 2022-го. До начала широкомасштабного российского вторжения. Предполагаю, что трио европейских лидеров будет увещевать Зеленского не идти отвоевывать Крым. Но это на данный момент и не актуально. Чтобы добраться до Крыма, нам надо еще отбить Мелитополь, Бердянск, Херсон и так далее. Что вряд ли возможно раньше осени. Но уже сейчас, думаю, Шольц, Макрон и Драги забросят удочку в стиле "давайте считать украинской победой возвращение на позиции 23 февраля 2022 года". Или даже могут сказать, давайте юг Украине деоккупируется, а вот что захвачено к моменту возможных переговоров россиянами на Донбассе – пусть уже им и остается.

Вряд ли мы сразу после встречи Зеленского с этим трио узнаем, какие именно предложения привозили в Киев лидеры ЕС. Но прогнозирую, что нас точно будут убеждать не то что не мечтать станцевать на руинах Кремля, но и не заходить в Крым.

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Теги:
#Украина #Германия #Италия #Франция #Блог #Виктор Бобыренко