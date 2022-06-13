Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко эксклюзивно для "Телеграфа" объяснил, чего ждать от визита лидеров крупнейших стран Европы

Активно пошла информацию, что в июне (с датами пока путаница, но все уверяют, что точно – в июне) канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министром Италии Марио Драги намерены посетить Украину.

Пока что это выглядит как визит вежливости. В Украине после начала широкомасштабного российского вторжения и относительной стабилизации ситуации в Киеве побывали уже многие иностранные лидеры. А вот лидеров ЕС – Германии, Франции, Италии – не было.

Так что они тоже хотят показать себя. Чтобы и им провели экскурсию в Буче или Гостомеле.

Это для них – отличный информационный повод, определенная игра на публику. Но это очень хорошо и для нас. Ведь украинская тема вновь громко прозвучит в ведущих странах Евросоюза – Германии, Франции, Италии. Для нас это чрезвычайно важно еще и потому, что интерес к Украине начал падать. Это объективный факт.

Европейцы живут отпускным сезоном. А мы имеем возможность напомнить им, что в Украине, в сердце Европы, идет война.

Подчеркиваю, этот визит необходим как самим Шольцу, Макрону и Драги, так и нам. Если это будет еще и синхронный визит – трое сразу, как пишут некоторые СМИ, – это будет еще лучше. Потому что усилит внимание и к визиту, и, соответственно, к Украине.

Приехать европейские лидеры, естественно, должны не с пустыми руками. А с какими-то "ништячками". И для нас бронежилеты и каски – это уже не "ништячки". Нам нужны самоходки, гаубицы, РСЗО и так далее. Так что Шольцу, Макрону и Драги придется пообещать что-то в этом роде. И отвечать потом за свои слова.

Надо понимать, что эти три страны фактически делают политику в Европе, являются экономическими локомотивами. И если наш МИД правильно сфокусируется, из уст их лидеров прозвучат заявления о необходимости предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. А если они сделают соответствующее заявление – то мы точно этот статус получим.

Что касается ранее прозвучавших в той или иной манере заявлений лидеров этих стран о необходимости "не унижать россию", "сохранить путину лицо" и так далее. Думаю, эта тема тоже будет обсуждаться. Скорее всего – кулуарно. На пресс-конференцию такое не вынесут.

Но пока что тема "сохранить лицо" может обсуждаться лишь в ракурсе выхода на позиции по состоянию на 23 февраля 2022-го. До начала широкомасштабного российского вторжения. Предполагаю, что трио европейских лидеров будет увещевать Зеленского не идти отвоевывать Крым. Но это на данный момент и не актуально. Чтобы добраться до Крыма, нам надо еще отбить Мелитополь, Бердянск, Херсон и так далее. Что вряд ли возможно раньше осени. Но уже сейчас, думаю, Шольц, Макрон и Драги забросят удочку в стиле "давайте считать украинской победой возвращение на позиции 23 февраля 2022 года". Или даже могут сказать, давайте юг Украине деоккупируется, а вот что захвачено к моменту возможных переговоров россиянами на Донбассе – пусть уже им и остается.

Вряд ли мы сразу после встречи Зеленского с этим трио узнаем, какие именно предложения привозили в Киев лидеры ЕС. Но прогнозирую, что нас точно будут убеждать не то что не мечтать станцевать на руинах Кремля, но и не заходить в Крым.