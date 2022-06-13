Появилась дата визита Шольца, Макрона и Драги в Украину: военный эксперт рассказал, чего ждать

Иностранные чиновники прибудут в украинскую столицу в последнюю неделю июня

Канцлер Германии Олаф Шольц совместно с французским лидером Эммануэлем Макроном, а также премьер-министром Италии Марио Драги запланировали визит в Киев. Приехать планируют в конце июня перед саммитом "Большой семерки".

Как сообщает издание Bild, у правительственных кругов Франции и Украины есть конкретные планы поездок, которые предполагают, что лидеры трех стран приедут в украинскую столицу 26-28 июня.

Также сообщается, что Париж и Берлин уже некоторое время ведут переговоры по совместному визиту в Киев. При этом Макрон предлагал поездку только после парламентских выборов во Францию. И ему предстоит идея взять в поездку итальянского премьера Драги.

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Приезд иностранных чиновников в Украину уже успел прокомментировать военный эксперт Денис Попович. По его словам, главным результатом этого визита станут не эшелоны мощной боевой техники в виде танков, самоходных пушек и РСЗО, а очередные увещевания Владимира Зеленского сохранить лицо кровавому диктатору россии путину. Не исключено, что речь пойдет и про отдачу части украинских территорий.

По мнению специалиста, Украине ни в коем случае нельзя соглашаться на так называемые "мирные предложения" от этой троицы, ведь все 109 дней большого сопротивления — коту под хвост и вся пролитая кровь будет бесполезной. Он сравнил события, происходящие на фоне российского вторжения в Украину с событиями, связанными со Второй мировой войной. Именно тогда, в 1938 году, союзники "скормили" Гитлеру Чехословакию, надеясь, что он успокоится, однако этого так и не произошло. Он возжелал новых свершений и побед, потому продвинулся дальше на Польшу, а затем и на Францию. Сейчас же Гитлером стал путин, так же радующийся победе на так называемыми "нацистами".

"Я не нахожусь на "нуле" и не имею права призывать к дальнейшей войне, на которой будут гибнуть другие, но не я. Возможно, кто-то устал и хочет мира. Я тоже хочу мира и возвращения к обычной жизни... На мой взгляд, не можно соглашаться на "мирные предложения" от этой троицы. Надо воевать дальше и добиваться больших успехов. Война в любом случае завершится переговорами. Так бывает всегда. Но переговорную позицию должны формировать мы", — пояснил Попович.

Ранее "Телеграф" сообщал, как немецкий канцлер Олаф Шольц публично заявил, что россия не имеет права диктовать условия мира в Украине, а также добавил, что введенные против страны-агрессора санкции снимать по завершению боевых действий на украинских территориях в Германии не планируют.