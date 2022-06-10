Кремлю не понравится: Шольц сделал жесткое заявление в адрес россии

В Германии считают, что рф не имеет права диктовать условия мира Украине

С россии, развязавшей войну в Украине, полномасштабная стадия которой длится 107 дней, не будут сняты санкции после прекращения боевых действий.

Об этом в пятницу, 10 июня, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем, передает ТАСС.

По мнению Шольца, от рф требуются более серьезные шаги для снятия ограничений. Также канцлер Германии отметил, что мир в Украине не будет достигнут на условиях рф.

"Санкции, которые мы ввели, а сейчас это шестой пакет рестрикций, и санкции всех других стран — это не то, что закончится, когда завершится (война). Обязательное условие — изменение ситуации, улучшение обстановки, понимание Россией того, что она не может диктовать условия мира Украине, а должна вести диалог с Украиной и договориться о соглашении, которым будут гарантированы территориальная целостность и суверенитет Украины", — заявил Шольц.

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Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель не признала своей вины в том, что россия напала на Украину.

Напомним, Украине не стоит рассчитывать на скорые поставки тяжелого оружия из Германии.