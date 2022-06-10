Война — день 107: ВСУ дорогой ценой держат оборону, а оккупанты могут воспользоваться жарой для наступления

Оперативно о главном за 10 июня

Вот уже на протяжении 107 дней украинские защитники ведут войну за независимость против российских оккупантов. ВСУ платят очень большую цену, сдерживая захватчиков на Донбассе и не только. Оккупанты, к слову, нацелились на Запорожье и область на фоне имперских заявлений главы кремля владимира путина, который сравнил себя с первым императором Российской империи. Пыл кровавого диктатора тут же остудил президент Украины Владимир Зеленский, который ввел против президента рф персональные санкции. Из-за жары уровень воды в реке Северский Донец упал, а это значит, что оккупанты наверняка попытаются бросить переправы через реку. Ранее ВСУ пресекли подобную операцию россиян, нанеся "второй армии мира" сокрушительное поражение.

В этой статье "Телеграф" сообщает о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 10 июня, но более оперативно получать информацию можно в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

01:00 Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский не исключил повторной попытки наступления российских войск на Киев, в связи с чем украинские войска и силовые органы готовятся к усиленной обороне области.

00:00 10 июня стартует продажа последней партии почтовых марок "Русский военный корабль… ВСЁ". Как сообщает пресс-служба "Укрпочты", купить легендарные почтовые марки можно в почтамтах областей и сельских отделениях. Также заказать марки можно онлайн в официальных магазинах "Укрпочты" на PROM, Kasta, Rozetka, eBay и https://postmark.ukrposhta.ua/. Для покупки онлайн марки будут доступны с 11:00.

На продажу марок будут действовать ограничения: 2 листа и 5 конвертов и открыток одному клиенту.

С главными событиями за 7 июня можно ознакомиться в нашем материале: "Война — день 104: на Донбассе идут тяжелейшие бои, а на юге ВСУ наступают".

Сводка главных новостей за 8 июня доступна в статье: "Война — день 105: изнурительные бои на Донбассе и продвижение ВСУ на юге"

О событиях, которые произошли 9 июня можно прочитать в нашей сводке новостей за вторник: "Война — день 106: тяжелые бои продолжаются, но россия уже готовит "референдумы" в Херсоне и Мелитополе".