Тяжелая техника будет: посол рассказал, какое оружие Германия пообещала Украине

Поставки тяжелого оружия должны произойти до конца лета

Германия после начала российского вторжения передала Украине вооружения на около 200 миллионов евро, а также пообещала передать тяжелую технику на нужды ВСУ, однако это, судя по всему, случится еще не скоро.

Об этом рассказал чрезвычайный и уполномоченный посол Украины в Германии Андрей Мельник в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

По словам Мельника, ВСУ хоть и получили оружия на 200 миллионов евро, но это в основном легкое вооружение, вроде противотанковых ракетных комплексов и переносных зенитных комплексов "Стингер".

Посол добавил, что Германия пока обещала лишь два вида тяжелого вооружения. Первый это зенитные установки "Гепард", которые были разработаны около 40 лет назад, но еще сохраняют определенную боеспособность.

"Эти "Гепарды" не являются в составе Бундесвера, а были выкуплены компанией-производителем и находятся на территории этой компании", — сказал он.

Проблема с этими установками заключается в том, что к ним очень мало боеприпасов.

В настоящее время говорится о передаче 30 единиц "Гепардов", однако они лишь готовятся к поставкам, кроме того к ним также необходимо обучить экипажи. Так что первую партию, говорит Мельник, стоит ждать в конце июля, а другую в конце августа.

Еще один вид техники — это немецкие САУ "Panzerhaubitze" калибра 155-мм. Их будет передано в количестве 7 штук и в настоящее время украинские военные проходят обучение в Германии.

Как сообщалось ранее, 1 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его страна передаст Украине зенитные системы IRIS-T SL. По его словам, эти установки являются "самой современной системой противовоздушной обороны из тех, которые имеет Германия".