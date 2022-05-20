Германия отправит Украине зенитные установки Gepard: стала известна дата первой поставки

За лето в Украину поступят 30 немецких зенитных установок

В пятницу, 20 мая, стало известно, что Украина все же получит от Германии зенитные самоходные установки Gepard, с поставкой которых возникли непредсказуемые задержки. Первая партия в количестве 15 единиц должна поступить в Украину в середине июля.

Как передает Spiegel, об этом сообщили после переговоров главы Минобороны Германии Кристин Ламбрехт и украинского министра Алексея Резникова.

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Отмечается, что в середине июля Украина получит 15 "Гепардов", а к концу лета должны доставить еще 15 таких зенитных установок. Кроме того, украинские военные получат 59 тысяч боеприпасов. Оружие будет направлено непосредственно из складов немецкой промышленности.

До момента, пока в Украину поступят первые "Гепарды", украинские военные пройдут учения по их применению со специалистами Бундесвера.

Кристин Ламбрехт добавила, что она поддерживает это решение и назвала "Гепарды" эффективным оружием, способным сдерживать наступления и таким, что точно пригодится для защиты критической инфраструктуры.

"Сейчас мы работаем вместе, чтобы гарантировать, что первые 15 "Гепардов" будут готовы к работе с середины июля с полностью обученными экипажами", — подчеркнула глава оборонного ведомства.

Добавим, что также в Германии рассматривали еще одну заявку от Украины по поставкам тяжелого вооружения. Речь идет о танках марки Leopard.

Но пока Берлин еще разбирается со всеми тонкостями собственного законодательства, украинские военные уже используют американское вооружение. Полученные от Вашингтона гаубицы отлично справляются с ликвидацией русских оккупантов.