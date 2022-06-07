Важка техніка буде: посол розповів, яку зброю Німеччина пообіцяла Україні

Постачання важкої зброї мають відбутися до кінця літа

Німеччина після початку російського вторгнення передала Україні озброєння близько 200 мільйонів євро, а також пообіцяла передати важку техніку на потреби ЗСУ, однак це, судячи з усього, станеться ще не скоро.

Про це розповів надзвичайний та уповноважений посол України у Німеччині Андрій Мельник у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

За словами Мельника, ЗСУ хоч і отримали зброї на 200 мільйонів євро, але це переважно легке озброєння, на зразок протитанкових ракетних комплексів та переносних зенітних комплексів "Стінгер".

Посол додав, що Німеччина поки що обіцяла лише два види важкого озброєння. Перший це зенітні установки "Гепард", які були розроблені близько 40 років тому, але ще зберігають певну боєздатність.

"Ці "Гепарди" не є у складі Бундесверу, а були викуплені компанією-виробником і перебувають на території цієї компанії", — сказав він.

Проблема з цими установками у тому, що до них дуже мало боєприпасів.

Зараз йдеться про передачу 30 одиниць "Гепардів", проте вони лише готуються до поставок, крім того, до них також необхідно навчити екіпажі. Тож першу партію, каже Мельник, варто чекати наприкінці липня, а на другу наприкінці серпня.

Ще один вид техніки – це німецькі САУ "Panzerhaubitze" калібру 155-мм. Їх буде передано у кількості 7 штук і нині українські військові проходять навчання у Німеччині.

Як повідомлялося раніше, 1 червня канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що його країна передасть Україні зенітні системи IRIS-T SL. За його словами, ці установки є "найсучаснішою системою протиповітряної оборони з тих, які має Німеччина".