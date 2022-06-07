"Это как красное полотно": посол назвал причину, почему Германия не спешит с поставками оружия Украине

Посол объяснил, с чем связаны промедления с поставками Германией оружия для Украины

Жители Германии очень сильно бояться, что их страна станет стороной конфликта, и этот фактор заметно тормозит поставки оружия для Украины.

Об этом рассказал чрезвычайный и уполномоченный посол Украины в Германии Андрей Мельник в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

По его словам, крупнейшую партию парламента Германии СДПГ, представителем которой является канцлер Олаф Шольц, беспокоит не только вопрос поставок оружия Украине, но и тема отношений с россией, а также вопросы послевоенных урегулирований.

СДПГ, как и другие партии Германии, выступала против поставок оружия в страны, где идут военные конфликты, однако Украине этот принцип удалось преодолеть на третий день после начала полномасштабного вторжения.

"Тогда речь шла о легком оружии, со временем мы перешли к тяжелому. Почему ситуация не изменилась? Ибо слишком велика инерция в рядах этой партии. И в парламенте добрая половина фракции они, в принципе, остаются на тех позициях, которые они занимали до войны", — сказал Мельник.

Он объяснил, что для немецких депутатов оружие — это плохо, а увеличение собственного оборонного бюджета воспринимается как не совсем правильный путь.

Кроме того, посол отметил, что немцы, включая и Шольца, очень боятся, что их втянут в войну против россии и что они станут стороной в конфликте.

"Это как красное полотно для них", — подчеркнул Мельник.

Как сообщалось ранее, Мельник рассказал, что Германия пообещала поставить в Украину 30 зенитных установок "Гепард" и 7 САУ. Однако по его словам, это произойдет не в ближайшие дни.