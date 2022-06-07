"Це як червоне полотно": посол назвав причину, чому Німеччина не поспішає з постачанням зброї Україні

Посол пояснив, з чим пов’язані зволікання з постачанням Німеччиною зброї для України

Жителі Німеччини дуже бояться, що їхня країна стане стороною конфлікту, і цей фактор помітно гальмує постачання зброї для України.

Про це розповів надзвичайний та уповноважений посол України у Німеччині Андрій Мельник у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

За його словами, найбільшу партію парламенту Німеччини СДПН, представником якої є канцлер Олаф Шольц, непокоїть не лише питання постачання зброї Україні, а й тема відносин із росією, а також питання повоєнних врегулювань.

СДПН, як і інші партії Німеччини, виступала проти постачання зброї до країн, де точаться військові конфлікти, проте Україні цей принцип вдалося подолати на третій день після початку повномасштабного вторгнення.

"Тоді йшлося про легку зброю, згодом ми перейшли до важкої. Чому ситуація не змінилася? Бо надто велика інерція у лавах цієї партії. І в парламенті добра половина фракції вони, в принципі, залишаються на тих позиціях, які вони займали до війни ", — сказав Мельник.

Він пояснив, що для німецьких депутатів зброя це погано, а збільшення власного оборонного бюджету сприймається як не зовсім правильний шлях.

Крім того, посол зазначив, що німці, включаючи й Шольца, дуже бояться, що їх втягнуть у війну проти росії і вони стануть стороною у конфлікті.

"Це як червоне полотно для них", — наголосив Мельник.

Як повідомлялося раніше, Мельник розповів, що Німеччина пообіцяла поставити в Україну 30 зенітних установок "Гепард" та 7 САУ. Однак, за його словами, це відбудеться не найближчими днями.