Могут приехать зимой: журналисты нашли большие проблемы с обещанной Украине немецкой техникой

Немецкие системы ПВО IRIS-T и РСЗО MARS II могут попасть в Украину лишь в ноябре

Очевидно, что Украине не стоит рассчитывать на скорые поставки тяжелого оружия из Германии, поскольку, как оказалось, с ним существуют большие проблемы.

Так в материале издания Business Insider говорится, что почти все оружие, которое было обещано Украине правительством ФРГ, может поступить не раньше ноября.

Речь идет о недавних заявлениях канцлера страны Олафа Шольца о поставках систем ПВО IRIS-T и РСЗО MARS II.

Издание сообщает, что, когда Шольц сообщил о передаче систем IRIS-T, то это стало большим сюрпризом для Минобороны страны, а также для Египта. Дело в том, что Каир заказал поставки этих систем, а теперь одну из них могут уступить Украине. Впрочем, источники издания в правительственных кругах Германии уточняют, что ранее ноября обещанная система к использованию готова не будет.

Что касается РСЗО MARS II, то тут ситуация обстоит еще плачевней, поскольку из почти 40 единиц, которые находятся на вооружении Бундесвера, половина вообще пока находятся в небоеспособном состоянии. Кроме того, проблема есть и в необходимости перепрограммировать систему под использование снарядов из США и Великобритании, поскольку именно они имеются в большом количестве в Украине.

"В худшем случае для решения программных проблем уйдут месяцы, поскольку это значительно сложнее, чем в танковой гаубице", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял, что пока из тяжелого оружия Берлин четко пообещал передать САУ "Panzerhaubitze" и системы ПВО "Гепард". Однако с последними тоже есть свои проблемы.