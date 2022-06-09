Можуть приїхати взимку: журналісти знайшли великі проблеми з обіцяною Україні німецькою технікою

Німецькі системи ППО IRIS-T та РСЗВ MARS II можуть потрапити в Україну лише у листопаді

Очевидно, що Україні не варто розраховувати на швидке постачання важкої зброї з Німеччини, оскільки, як виявилося, з нею існують великі проблеми.

Так у матеріалі видання Business Insider йдеться, що майже вся зброя, яка була обіцяна Україні урядом ФРН, може надійти не раніше листопада.

Йдеться про нещодавні заяви канцлера країни Олафа Шольца про постачання систем ППО IRIS-T та РСЗВ MARS II.

Видання повідомляє, що коли Шольц повідомив про передачу систем IRIS-T, то це стало великим сюрпризом для Міноборони країни, а також для Єгипту. Річ у тому, що Каїр замовив постачання цих систем, а тепер одну з них можуть поступитися Україні. Втім джерела видання в урядових колах Німеччини уточнюють, що раніше листопада обіцяна система до використання готова не буде.

Що стосується РСЗВ MARS II, то тут ситуація ще гірша, оскільки з майже 40 одиниць, які знаходяться на озброєнні Бундесверу, половина взагалі поки що знаходяться в небоєздатному стані. Крім того, проблема є й у необхідності перепрограмувати систему під використання снарядів із США та Великобританії, оскільки саме вони є у великій кількості в Україні.

"У гіршому випадку для розв'язання програмних проблем підуть місяці, оскільки це значно складніше, ніж у танковій гаубиці", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявляв, що поки що з важкої зброї Берлін чітко пообіцяв передати САУ "Panzerhaubitze" та системи ППО "Гепард". Проте з останніми теж є свої проблеми.