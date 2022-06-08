"Я не обвиняю себя": Меркель ответила, можно ли было предотвратить вторжение россии в Украину

Экс-канцлер считает, что не могла сделать больше, чтобы предотвратить российское вторжение в Украину

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель говорит, что не видит своей вины в том, что россия напала на Украину.

Об этом Меркель рассказала в своем первом после отставки большом интервью для немецкого издания Der Spiegel.

По ее словам, создание архитектуры безопасности, которая могла бы предотвратить войну, было невозможным.

"Я не обвиняю себя", — сказала экс-канцлер, отвечая на вопрос о том, могла ли она сделать больше, чтобы предотвратить вторжение.

Меркель осудила россию и отметила, что нападению нет оправданий и оно нарушает международное право. Однако вместе с тем экс-политик выразила убеждение, что ее политика "умиротворения" россии не была ошибочной, хоть и не стала исключать, что она потерпела неудачу.

По ее словам, "Минские договоренности" позволили избежать серьезного обострения ситуации, которое также могло бы произойти в случае вступления Украины в НАТО.

Стоит отметить, что Меркель после начала вторжения россии долгое время не делала никаких публичных заявлений на этот счет. Первое публичное заявление от нее прозвучало лишь в начале июня, когда она выразила солидарность с украинцами и призвала "остановить эту варварскую войну".