ВСУ отвоевали еще часть Юга Украины: свежая карта боев

На Донбассе украинские военные сдерживают врага и отбивают атаки

Во вторник, 7 июня, британская разведка обновила данные о боевых действиях в Украине по состоянию на 104-й день войны против российских захватчиков. За последние сутки Силы обороны Украины провели успешное контрнаступление на юге и отбросили россиян дальше Николаева.

Актуальную ситуацию на фронтах опубликовало Министерство обороны Великобритании в собственном Twitter-аккаунте.

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Судя по данным карты, наиболее существенные изменения за последние сутки успытала линия фронта на Херсонщине. В результате успешной операции Вооруженным Силам Украины удалось отбросить россиян подальше от Николаева, однако вражеская армия при этом смогла продвинуться поближе к Запорожью. На Донбассе линия фронта за сутки не изменилась.

Карта боевых действий в Украине 7 июня

Карта боевых действий в Украине 6 июня

По данным сервиса liveuamap.com, украинские вертолеты нанесли авиаудары по скоплениям российских войск в Херсонской области, тем временем боевые самолеты ударили по складам боеприпасов в Николаевской области.

Ситуация в Херсонской области на 7 июня

На Донбассе Силы обороны Украины отразили попытки российского штурма Нагорного, Берестова, Криничного и Роты. При этом в восточной части Северодонецка продолжаются бои, атаки российских оккупантов на Новоохтырку и Вороново были отбиты ВСУ.

Успехи ВСУ на Донбассе по состоянию на 7 июня

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ:

На Славянском направлении вражеская армия продолжает наступление на Изюм и Славянск, а также пытается продвинуться в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина. Были зафиксированы обстрелы населённых пунктов Базаловка, Бражковка, Грушуваха.

вражеская армия продолжает наступление на Изюм и Славянск, а также пытается продвинуться в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина. Были зафиксированы обстрелы населённых пунктов Базаловка, Бражковка, Грушуваха. На Донецком направлении основные усилия агрессор сосредоточил на Северодонецке и Бахмуте.

основные усилия агрессор сосредоточил на Северодонецке и Бахмуте. На Лиманском направлении был нанесен ракетный удар по населенному пункту Николаевка в 4 км к востоку от Славянска.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Беларуси, которая продолжает стягивать свои войска на украинские границы, вооруженные силы начали массовые тренировки по боевой готовности на случай внедрения в республике военного положения.