Готовятся к войне? В Беларуси начали массовые тренировки военных

В белорусском минобороны отмечают, что занятия якобы плановые

В Беларуси, которая продолжает стягивать свои войска на украинские границы, вооруженные силы начали массовые тренировки по боевой готовности на случай внедрения в республике военного положения.

Об этом во вторник, 7 июня, ссылаясь на информацию, полученную от министерства обороны, сообщило издание БЕЛТА. Согласно имеющимся сведениям, занятия военных были начаты после очередного призыва на службу, чтобы граждане могли освоить новую программу начальной военной подготовки.

Как отмечают в белорусском минобороны, к тренировкам привлечены все без исключения категории военнослужащих, подразделений, воинских частей и т.п. Занятия проводятся для организации выполнения мероприятий, относящихся к переводу с мирного времени на военное.

В ведомстве также подчеркнули, что тренировки военнослужащих проводятся якобы по плану.

Ранее "Телеграфу" стало известно, что несколько дней назад Беларусь, создавшая оперативное командование вооруженных сил на украинском направлении, получила новое боевое оборудование от российской федерации. Перед выправкой эшелона с гаубицами их освятили священной водой, а потом еще и отметили передачу оружия оркестровой музыкой.

Также напомним, как секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Украина четко осознает угрозу со стороны белорусского государства, поэтому вынуждена следить за ее действиями.