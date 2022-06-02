Готовятся к войне? Беларусь получит новое российское вооружение

Отправку вооружения сопровождал оркестр и поп со святой водой

Угроза Украине со стороны Беларуси, которая создала новое оперативное командование вооруженных сил на украинском направлении, все еще остается. Так, в четверг, 2 июня, стало известно, что РФ передала белорусам эшелон самоходных гаубиц "Акация".

Об этом сообщила пресс-служба завода "Уралтрансмаш" в собственном Telegram-канале. Судя по опубликованным кадрам, гаубицы из страны-агрессора передавали в сопровождении оркестра и даже окропили святой водой.

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Отмечается, что российское предприятие изготовило для Беларуси эшелон гаубиц 2С3М "Акация". В них усовершенствовали средства связи, повысили скорострельность, увеличили боекомплект и провели работы по полному импортозамещению.

Заказчику вооружения отправили в четверг, 2 июня, под песню "Прощание славянки" в исполнении оркестра. Не обошлось без священника, окропившего военную технику, предназначенную для уничтожения живой силы, святой водой.

Добавим, что гаубицы "Акация" оснащены пушками 152 миллиметра, используются для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунктов управления и тактических средств ядерного нападения.

Напомним, что со стороны Беларуси по-прежнему сохраняется высокая вероятность вылета российских крылатых ракет, а также авиации оккупантов.

Как сообщалось ранее, эксперты по военному делу и политике Олег Жданов и Евгений Магда специально для "Телеграфа" оценили, чего ждать Украине от пособника терроризма и белорусского президента Лукашенко.