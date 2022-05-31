"Только бой покажет": Данилов сделал тревожное заявление о возможной атаке со стороны беларуси

В настоящее время вопрос о решении беларуси полномасштабно вторгнуться на украинские земли открыт

Украина четко осознает угрозу со стороны белорусского государства, которое продолжает стягивать свои войска к украинским границам, поэтому пристально следит за этим направлением.

Об этом во время своего интервью для издания "Укринформ" рассказал секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов, заметив, что ранее украинские власти действительно считали, что нападения со стороны белоруси, которое произошло 24 февраля, ожидать не стоило.

"Мы понимаем, что происходит на территории беларуси, мы следим за заявлениями, которые делает лукашенко, мы осознаем угрозу, что может существовать с этой стороны. К сожалению, там, кроме этого решения по созданию нового оперативного командования, уже расположены российские "Искандеры", и уровень угрозы с той стороны нам понятен…", – объяснил он.

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Также Данилов добавил, что, сможет ли выстоять Украина, если беларусь все же решит идти с войной на наши земли, зависит как от украинских защитников, так и от многих других факторов.

"Еще раз подчеркиваю, когда 24 февраля никто не верил, что мы будем держать оборону, мы ее держали. Более того, мы освободили от захватчиков Киевскую, Сумскую, Черниговскую области", — добавил секретарь СНБО.

По словам Данилова, еще до полномасштабного вторжения российской федерации президент Зеленский провел большое количество совещаний с военными, и на его вопрос, сможет ли Украина удержать наступление, генерал ВСУ Залужный ответил довольно четко — только бой сможет это показать.

"Так же отвечая на ваш вопрос, я могу сказать: только бой может показать подготовку наших вооруженных сил", — подытожил Данилов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что министр обороны беларуси виктор хренин накануне выступил с заявлением о том, что кроме взимания войск на украинское направление в республике планируют создать еще и вспомогательное войско из добровольцев.