Готуються до війни? У Білорусі розпочали масові тренування військових

У білоруському міноборони відзначають, що заняття нібито планові

У білорусі, яка продовжує стягувати свої війська до українських кордонів, збройні сили розпочали масові тренування з бойової готовності на випадок впровадження у республіці воєнного стану.

Про це у вівторок, 7 червня, посилаючись на інформацію, отриману від міністерства оборони, повідомило видання БЕЛТА. Згідно з наявними відомостями, заняття військових були розпочаті після чергового призову на службу, аби громадяни мали змогу освоїти нову програму початкової військової підготовки.

Як зазначають у білоруському міноборони, до тренувань залучені усі без виключення категорії військовослужбовців, підрозділів, військових частин тощо. Заняття проводяться задля організації виконання заходів, які стосуються переведення з мирного часу на воєнний.

У відомстві також наголосили, що тренування військовослужбовців проводяться нібито за планом.

Раніше "Телеграфу" стало відомо, що кілька днів тому білорусь, яка створила нове оперативне командування збройних сил на українському напрямку, отримала нове бойове обладнання від російської федерації. Перед виправкою ешелону з гаубицями їх освятили свяченою водою, а після ще й відзначили передачу зброї оркестровою музикою.

Також нагадаємо, як секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов заявив, що Україна чітко усвідомлює загрозу з боку білоруської держави, тож вимушена пильно стежити за її діями.