"Лише бій покаже": Данілов зробив тривожну заяву щодо можливої атаки з боку білорусі
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Наразі питання щодо рішення білорусі повномасштабно вторгнутись на українські землі є відкритим
Україна чітко усвідомлює загрозу з боку білоруської держави, яка продовжує стягувати свої війська до українських кордонів, тож пильно стежить за цим напрямком.
Про це під час свого інтерв'ю для видання "Укрінформ" розповів секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов, відмітивши, що раніше українська влада дійсно вважала, що нападу з боку білорусі, який відбувся 24 лютого, очікувати не варто було.
"Ми розуміємо, що відбувається на території білорусі, ми слідкуємо за заявами, які робить лукашенко, ми усвідомлюємо загрозу, яка може існувати з цього боку. На жаль, там, окрім цього рішення щодо створення нового оперативного командування, вже розташовані російські "Іскандери", і рівень загрози з того боку нам зрозумілий…", — пояснив він.
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Також Данілов додав, що те, чи вистоїть Україна, якщо білорусь все ж вирішити йти з війною на наші землі, залежить як від українських захисників, так і від багатьох інших факторів.
"Ще раз наголошую, коли 24 лютого ніхто не вірив, що ми будемо тримати оборону, ми її тримали. Ба більше, ми звільнили від загарбників Київську, Сумську, Чернігівську області", — додав секретар РНБО.
За словами Данілова, ще до повномасштабного вторгнення російської федерації, президент Зеленський провів велику кількість нарад із військовими, і на його запитання, чи зможе Україна втримати наступ, генерал ЗСУ Залужний відповів доволі чітко — лише бій зможе це показати.
"Так само відповідаючи на ваше питання, я можу сказати: тільки бій може показати підготовку наших Збройних сил", — підсумував Данілов.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що міністр оборони білорусі віктор хренін напередодні виступив із заявою про те, що, окрім стягування військ на український напрямок, у республіці планують створити ще й допоміжне військо із добровольців.