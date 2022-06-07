Война — день 104: на Донбассе идут тяжелейшие бои, а на юге ВСУ наступают

Оперативно о главном за 7 июня

Украина противостоит широкомасштабному российскому вторжению 104-й день. Эпицентром боев с оккупантами уже не первую неделю является Донбасс, где россияне сконцентрировали основные свои силы и раз за разом штурмуют украинские позиции не считаясь с потерями. При этом из-за переброски войск на тот фронт противник был вынужден ослабить свой контингент на юге Украины, чем пользуются украинские воины, проводя усепшные контрнаступательные действия и постепенно освобождая оккупированные территории и населенные пункты Херсонщины.

В этом статье "Телеграф" информирует о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 7 июня, но более оперативно получать информацию можно в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 За минувшие сутки украинские военнослужащие в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" уничтожили:

личного состава – 48;

минометов – 2;

АТТ – 3.

Борис Джонсон получил вотум доверия депутатов-тори.

О том, что происходило в 4 июня можно прочитать в сводке за пятницу:"Война — день 101: россияне получают отпор на Донбассе, но готовятся к новому штурму Харьковщины".

Главные новости за 5 июня доступны в статье: "Война — день 102: ВСУ сдерживают наступление россиян, в отместку оккупанты разрушают мирные города".

С информацией за прошлые сутки, 6 июня, можно ознакомиться в нашем материале "Война — день 103: ВСУ устраивают ад оккупантам на Донбассе, в ответ россияне люто бомбят города".