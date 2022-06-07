В Минобразования ответили, как с 1 сентября будут учиться школьники

Уже этой осенью дети и подростки смогут вернуться в учебные заведения

С 1 сентября украинские школьники смогут вернуться к учебному процессу в режиме офлайн. Кроме того, обучение в таком же режиме возобновится и для студентов.

Об этом во вторник, 7 июня, во время очередного телемарафона единых новостей сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, передает "Телеграф". По его словам, представители Министерства образования Украины занимаются аудитом укрытий, которые могут быть использованы для учащихся.

"Все дети, студенты, ученики должны пойти в школы, университеты, колледжи, заведения профессионально-технического образования. Я призываю наших детей готовиться к офлайн-процессу в украинском образовании", — сказал он.

Также Витренко добавил, что, то, как будет происходить процесс обучения в учреждениях, находящихся в зоне боевых действий или на линии фронта, зависит от ситуации с безопасностью в стране.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что сейчас в большинстве украинских регионов учебный год уже подошел к своему завершению, поэтому школьники могут отдыхать на летних каникулах до конца августа.

Также следует напомнить, что во временно оккупированном россиянами украинском Мелитополе педагогов заставляют начать учебный процесс на русском языке.