Укр

В Минобразования ответили, как с 1 сентября будут учиться школьники

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
1281
Учебный процесс в стране продолжается, несмотря на войну Новость обновлена 07 июня 2022, 14:46
Учебный процесс в стране продолжается, несмотря на войну

Уже этой осенью дети и подростки смогут вернуться в учебные заведения

С 1 сентября украинские школьники смогут вернуться к учебному процессу в режиме офлайн. Кроме того, обучение в таком же режиме возобновится и для студентов.

Об этом во вторник, 7 июня, во время очередного телемарафона единых новостей сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, передает "Телеграф". По его словам, представители Министерства образования Украины занимаются аудитом укрытий, которые могут быть использованы для учащихся.

"Все дети, студенты, ученики должны пойти в школы, университеты, колледжи, заведения профессионально-технического образования. Я призываю наших детей готовиться к офлайн-процессу в украинском образовании", — сказал он.

Также Витренко добавил, что, то, как будет происходить процесс обучения в учреждениях, находящихся в зоне боевых действий или на линии фронта, зависит от ситуации с безопасностью в стране.

Проверенные новости о войне и не только – ищите в нашем Telegram

Ранее "Телеграф" сообщал, что сейчас в большинстве украинских регионов учебный год уже подошел к своему завершению, поэтому школьники могут отдыхать на летних каникулах до конца августа.

Также следует напомнить, что во временно оккупированном россиянами украинском Мелитополе педагогов заставляют начать учебный процесс на русском языке.

Теги:
#Минобразования #Школы #1 сентября #Навчання