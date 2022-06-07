В Міносвіти відповіли, як з 1 вересня навчатимуться школярі

Вже цієї осені діти та підлітки зможуть повернутися до навчальних закладів

З 1 вересня українські школярі матимуть змогу повернутися до навчального процесу в режимі офлайн. Окрім того, навчання в такому ж режимі відновиться й для студентів.

Про це у вівторок, 7 червня, під час чергового телемарафону єдиних новин повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко, — передає "Телеграф". За його словами, наразі представники Міністерства освіти України займаються аудитом укриттів, які можуть бути використати для учнів.

"Всі діти, студенти, учні повинні піти до шкіл, університетів, коледжів, закладів професійно-технічної освіти. Я закликаю наших дітей готуватися до офлайн-процесу в українській освіті", — сказав він.

Також Вітренко додав, що те, як відбуватиметься процес навчання у закладах, що перебувають у зоні бойових дій чи біля лінії фронту, залежить від ситуації з безпекою у країні.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що наразі в більшості українських регіонів навчальний рік вже підійшов до свого завершення, тож школярі мають змогу відпочивати на літніх канікулах до кінця серпня.

Також варто нагадати, що у тимчасово окупованому росіянами українському Мелітополі освітян примушують розпочати навчальний процес російською мовою.