Частина школярів закінчує навчальний рік: де в Україні вже розпочинаються канікули

Дітям зробили чимало потурань через війну

У п’ятницю, 27 травня, учні загальноосвітніх шкіл Черкас, Житомира та Дніпра вирушили на заслужений літній відпочинок у вигляді канікул. Їх приклад також наслідувала частина одеських школярів, адже у цій області навчальний рік дозволили закінчити будь-якої миті до 30 травня.

Більше подробиць по регіонах розповість "Телеграф".

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У зв’язку з війною Міністерство освіти відмінило дію своєї попередньої рекомендації, де школам радили закінчити навчання до 1 червня. Наразі загальноосвітні заклади можуть самостійно визначити, коли саме відпускати школярів на канікули.

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Поки деякі регіони визначаються, ми опублікуємо список міст, де точно відома дата фіналу навчального року.

27 травня — Черкаси, Житомир, Дніпро;

— Черкаси, Житомир, Дніпро; не пізніше 30 травня — Одеса та область;

— Одеса та область; 31 травня — Київщина, Львівщина (починає йти на канікули, але окремі школи навчаються і в червні — список ПО ПОсиланням );

— Київщина, Львівщина (починає йти на канікули, але окремі школи навчаються і в червні — список ); 3 червня — Харків;

— Харків; 4 червня – Чернігівська область;

– Чернігівська область; перші числа червня – Хмельницький.

Додамо, що ще 30 квітня навчання завершилося для школярів у Херсонській області. Таке рішення було ухвалено через активні бойові дії, а також тимчасову окупацію регіону. Також достроково розпочалися літні канікули у Запорізькій області.

Тим часом у захопленому окупантами Маріуполі підхід до відпочинку школярів зовсім інший. Росіяни вирішили продовжити навчальний рік до вересня, щоб перевести дітей на російське навчання.

Також ми розповідали, що очікує випускників шкіл цього року і яким чином буде змінено звичне ЗНО.