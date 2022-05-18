В Україні замість ЗНО проведуть мультипредметний тест: графік проведення сесій

Тестування планують розтягнути у часі так, щоб до нього могли долучитися всі учні з тимчасово окупованих територій чи тих, де ведуться бойові дії

Національне мультипредметне тестування (НМТ), яке було введене через повномасштабне російське вторгнення в Україну, цього року замінить зовнішнє незалежне оцінювання. Проходитиме перевірка абітурієнтів у три розбиті по часі сесії.

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Календарний план проведення НМТ оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти.

Загальний план НМТ

Основна сесія проходитиме з 18 липня по 10 серпня;

Додаткову сесію проведуть з 16 по 20 серпня;

Спеціальна сесія запланована на 12 – 16 вересня.

Графік проведення мультипредметного тесту (НМТ)

Основна сесія

Переважну більшість абітурієнтів, які були зареєстровані для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, залучать до участі в основній сесії мультипредметного тестування.

Першочергово майбутньому студенту потрібно підтвердити свою майбутню присутність на іспиті в особистому кабінеті на сторінці учасника ЗНО з 20 травня до 7 червня. З 21 червня до 7 липня випускникам необхідно обрати населений пункт, де вони складатимуть НМТ.

Що стосується абітурієнтів, які у вказаний період не підтвердять свою участь у НМТ, то вони не матимуть змоги скласти тест. Результати основної сесії планують оприлюднити на сторінках учасників до 12 липня.

Додаткова та спеціальна сесії

Майбутні студенти які не матимуть змоги прибути до тимчасових екзаменаційних центрів під час основної сесії, матимуть змогу скласти тест під час додаткової або спеціальної сесій.

Заявки на участь у додатковій сесії випускникам потрібно подавати у строк з 1 по 10 серпня, а у спеціальній – з 1 по 7 вересня.

Результати по додатковій сесії НМТ будуть оприлюднені до 21 серпня, спеціальної – до 19 вересня.

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