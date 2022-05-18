В Украине вместо ВНО проведут мультипредметный тест: график проведения сессий

Тестирование планируют растянуть во времени так, чтобы к нему могли приобщиться все учащиеся с временно оккупированных территорий или тех, где ведутся боевые действия

Национальное мультипредметное тестирование (НМТ), введенное из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, в этом году заменит внешнее независимое оценивание. Пройдет проверка абитуриентов в три разбитых по времени сессии.

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Календарный план проведения НМТ обнародовал Украинский центр оценки качества образования.

Общий план НМТ

Основная сессия будет проходить с 18 июля по 10 августа;

Дополнительную сессию проведут с 16 по 20 августа;

Специальная сессия запланирована на 12 – 16 сентября.

График проведения мультипредметного теста (НМТ)

Основная сессия

Подавляющее большинство абитуриентов, зарегистрированных для участия во внешнем независимом оценивании, привлекут к участию в основной сессии мультипредметного тестирования.

Первоочередно будущему студенту нужно подтвердить свое будущее присутствие на экзамене в личном кабинете на странице участника ВНО (чаще в повседневной речи используется украинский вариант — ЗНО) с 20 мая по 7 июня. С 21 июня по 7 июля выпускникам необходимо выбрать населенный пункт, где они будут составлять НМТ.

Что касается абитуриентов, которые в указанный период не подтвердят свое участие в НМТ, то они не смогут сдать тест. Результаты основной сессии планируется обнародовать на страницах участников до 12 июля.

Дополнительная и специальная сессии

Будущие студенты, которые не смогут прибыть во временные экзаменационные центры во время основной сессии, смогут сдать тест во время дополнительной или специальной сессий.

Заявки на участие в дополнительной сессии выпускникам следует подавать в срок с 1 по 10 августа, а в специальной – с 1 по 7 сентября.

Результаты по дополнительной сессии НМТ будут обнародованы до 21 августа, специальной – до 19 сентября.

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