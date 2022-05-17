Летние каникулы не за горами: когда в Украине закончится учебный год

В некоторых регионах учеба для школьников уже закончилась

Полномасштабное вторжение россии в Украину изменило много планов, в том числе и в образовательной сфере. Так, с 1 апреля в Украине средние общеобразовательные заведения могут определяться, когда именно заканчивать нынешний учебный год. Некоторые, воспользовавшись возможностью, "увели" детей на летние каникулы еще раньше, некоторые же — еще дочитывают необходимые предметы.

Более детально расскажет "Телеграф", ссылаясь на материал "Фактов ICTV".

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Согласно приказу главы МОН Сергея Шкарлета, в 2022 году школам разрешено самостоятельно выбрать дату завершения учебного года. Хотя раньше, еще до войны, Министерство рекомендовало начать период летних каникул с 1 июня.

Впрочем, нынешняя реальность такова, то в отдельных регионах обучение уже пришлось прекратить. В перечень таких областей попала Херсонская. Здесь учебный год для школьников завершился еще 30 апреля. По информации Херсонского городского управления образования, данные о выпускниках 2022 года были поданы в госреестр заранее. Самим детям попытаются вручить если не сертификаты об окончании школы, то хотя бы их номера — для последующего получения на подконтрольной Украине территории.

В Черкассах на каникулы дети уйдут уже 27 мая. К слову, только в школах области а в регионе сейчас учатся около 4200 деток, вынужденно покинувших свои дома в других областях.

На Киевщине школьники уйдут на каникулы в соответствии с прошлыми рекомендациями МОН — ровно 31 мая.

Харьков, несмотря на постоянные обстрелы, также продолжает образовательный процесс. Учеба, продолжающаяся онлайн, должна подойти к концу 3 июня. В следующий класс перейдут дети, которые освоили хотя бы половину учебного материала — по крайней мере, такое решение приняли сугубо в Харьковском горсовете.

На день позже, 4 числа, на каникулы уйдут и школы Черниговщины.

Во Львовской области завершение учебного года не будет "единым" для всех школ. Кто-то сможет насладиться отдыхом уже с 31 мая, а кому-то придется задержаться "за партами" еще на недельку-вторую. С полным перечнем школ можно ознакомиться ПО ССЫЛКЕ.

Напомним, ранее мы рассказывали, что стоит знать украинцам об образовании детей за границей, если они из-за войны покинули Украину.