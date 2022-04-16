Укр

Русский язык в украинских школах могут повсеместно отменить: детали

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
174
Российский язык может исчезнуть из школьной программы Новость обновлена 16 апреля 2022, 20:30
Российский язык может исчезнуть из школьной программы

Языковой омбудсмен выступил за пересмотр школьной программы

В украинских школах могут отказаться от изучения российского языка уже со следующего учебного года.

Об этом сообщает пресс-служба языкового омбудсмена Тараса Креминя.

Он выразил убеждение, что в тех школах, где еще преподают предмет "русский язык" необходимо рассмотреть возможность замены его какой-то другой дисциплиной или же увеличить долю уже существующих в образовательном процессе.

"Я разделяю оговорки министра образования и науки, а также образовательного омбудсмена, что до конца этого учебного года учителей русского языка, если они не преподавали ничего другого, можно отправить на простой", — сказал Креминь.

В частности он предложил увеличить время выделенное детям на изучение предметов вроде "Истории Украины", "Украинского языка", "Украинской литературы", "Математики" или "Английского языка".

Также омбудсмен отметил, что необходимо пересмотреть программу изучения зарубежной литературы, поскольку в этом предмете большое внимание все еще уделяется творчеству российских писателей.

Вместе с тем он подчеркнул, что соответствующие решения будут принимать в Министерстве образования, однако родители школьников и сами учителя могут выступить с подобными инициативами.

"Сейчас необходимо создать наилучшие возможности для нашего будущего ренессанса. Мы – великая европейская нация, которая демонстрирует всему миру, как нужно бороться и побеждать", — сказал Креминь и подчеркнул, что для этого надо изъять из обихода все российские нарративы.

Как сообщалось ранее, власти страны-оккупанта обеспокоились тем, что незаконно вывезенные из Украины дети не знают российский язык в необходимой мере, а потому их решили переучивать. Кроме того, там готовят закон, который позволит передавать похищенных детей-сирот в российские семьи.

Теги:
#Украина #Россия #Украинский язык #Русский язык #Тарас Креминь
Танки в Чехии
Новости Европы
Чехия красиво "послала" россию с ее требованиями насчет оружия для Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Танки в Чехии
Чехия красиво "послала" россию с ее требованиями насчет оружия для Украины
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, что может поставить точку на переговорах с россией
Дата публикации
Категория
Украинские защитники ликвидировали еще одну российскую "шишку"
Еще один российский генерал погиб в Украине
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Переговоры Украины с россией: Зеленский заявил о двух возможных договорах
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится вот уже 52 дня
Война — день 52: оккупанты уже потеряли более 20 тысяч солдат и мстят за это мирным городам Украины