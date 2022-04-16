Русский язык в украинских школах могут повсеместно отменить: детали

Языковой омбудсмен выступил за пересмотр школьной программы

В украинских школах могут отказаться от изучения российского языка уже со следующего учебного года.

Об этом сообщает пресс-служба языкового омбудсмена Тараса Креминя.

Он выразил убеждение, что в тех школах, где еще преподают предмет "русский язык" необходимо рассмотреть возможность замены его какой-то другой дисциплиной или же увеличить долю уже существующих в образовательном процессе.

"Я разделяю оговорки министра образования и науки, а также образовательного омбудсмена, что до конца этого учебного года учителей русского языка, если они не преподавали ничего другого, можно отправить на простой", — сказал Креминь.

В частности он предложил увеличить время выделенное детям на изучение предметов вроде "Истории Украины", "Украинского языка", "Украинской литературы", "Математики" или "Английского языка".

Также омбудсмен отметил, что необходимо пересмотреть программу изучения зарубежной литературы, поскольку в этом предмете большое внимание все еще уделяется творчеству российских писателей.

Вместе с тем он подчеркнул, что соответствующие решения будут принимать в Министерстве образования, однако родители школьников и сами учителя могут выступить с подобными инициативами.

"Сейчас необходимо создать наилучшие возможности для нашего будущего ренессанса. Мы – великая европейская нация, которая демонстрирует всему миру, как нужно бороться и побеждать", — сказал Креминь и подчеркнул, что для этого надо изъять из обихода все российские нарративы.

Как сообщалось ранее, власти страны-оккупанта обеспокоились тем, что незаконно вывезенные из Украины дети не знают российский язык в необходимой мере, а потому их решили переучивать. Кроме того, там готовят закон, который позволит передавать похищенных детей-сирот в российские семьи.