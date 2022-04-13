В Кремле заявили, что не все похищенные из Украины дети знают "язык" – их планируют переучивать

Кремль даже не скрывает, что похитил детей из Украины.

Российские власти, которые незаконно вывозят украинцев из городов под обстрелами на территорию рф, решили ввести сразу два закона, которые касаются детей из Украины.

Инициативами поделились во время заседания Совета Федераций в среду, 13 апреля.

Свежие факты и аналитика – правдиво о войне с россией

Представители власти пожаловались, что далеко не все дети, которых оккупанты вывезли из городов Донбасса принудительно, владеют русским языком. Поэтому было принято решение специально их переучивать.

"Вторая острая проблема касается русского языка. Как выяснилось, далеко не все дети с "освобождающихся" территорий владеют русским языком на достаточном уровне для усвоения нашей общеобразовательной программы. В летний период профильное ведомство организует курсы, в эту работу включат студентов, старшеклассников, вожатых", — заявила член Совета Федераций, председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Кроме того, российское Министерство просвещения готовит закон, согласно которому разрешат передавать украинских детей-сирот, вывезенных с оккупированных рф территорий, в российские семьи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в осажденном Мариуполе российские оккупанты пошли на еще одну подлость и начали насильно вывозить мирных жителей в отдаленные уголки россии.

"Известно, что захваченных мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли телефоны и документы людей", — сообщали ранее в Мариупольском городском совете.