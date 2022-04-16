Російську мову в українських школах можуть скасувати повсюдно: деталі

Мовний омбудсмен виступив за перегляд шкільної програми

В українських школах можуть відмовитись від вивчення російської мови вже з наступного навчального року.

Про це повідомляє пресслужба мовного омбудсмена Тараса Кременя.

Він висловив переконання, що в тих школах, де ще викладають предмет "російська мова", необхідно розглянути можливість заміни його якоюсь іншою дисципліною або збільшити частку вже присутніх в освітньому процесі.

"Я поділяю застереження міністра освіти та науки, а також освітнього омбудсмена, що до кінця цього навчального року вчителів російської мови, якщо вони не викладали нічого іншого, можна відправити на простий", — сказав Кремень.

Зокрема він запропонував збільшити час, виділений дітям на вивчення предметів на кшталт "Історії України", "Української мови", "Української літератури", "Математики" або "Англійської мови".

Також омбудсмен зазначив, що необхідно переглянути програму вивчення зарубіжної літератури, оскільки в цьому предметі велика увага все ще приділяється творчості російських письменників.

Водночас він наголосив, що відповідні рішення прийматимуть у Міністерстві освіти, проте батьки школярів та самі вчителі можуть виступити з подібними ініціативами.

"Зараз необхідно створити найкращі можливості для нашого майбутнього ренесансу. Ми – велика європейська нація, яка демонструє усьому світові, як треба боротися та перемагати", — сказав Кремень і наголосив, що для цього треба вилучити з ужитку всі російські наративи.

Як повідомлялося раніше, влада країни-окупанта занепокоїлася тим, що незаконно вивезені з України діти не знають російську мову у необхідній мірі, а тому їх вирішили переучувати. Крім того, там готують закон, який дозволить передавати викрадених дітей-сиріт до російських родин.