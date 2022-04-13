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У Кремлі заявили, що не всі викрадені з України діти знають "язык" - їх планують перевчати

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Окупанти вивозять дітей з України у віддалені точки росії незаконно Новина оновлена 13 квітня 2022, 16:23
Окупанти вивозять дітей з України у віддалені точки росії незаконно

Кремль навіть не приховує, що викрав дітей з України.

Російська влада, яка незаконно вивозить українців з міст під обстрілами на територію РФ, вирішила запровадити одразу два закони, які стосуються дітей з України.

Ініціативами поділилися під час засідання Ради Федерацій у середу, 13 квітня.

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Представники влади поскаржилися, що далеко не всі діти, яких окупанти вивезли з міст Донбасу примусово, володіють російською мовою. Тому було ухвалено рішення спеціально їх переучувати.

"Друга гостра проблема стосується російської мови. Як з'ясувалося, далеко не всі діти з територій, які "звільняються", не володіють російською мовою на достатньому рівні для засвоєння нашої загальноосвітньої програми. У літній період профільне відомство організує курси, в цю роботу включать студентів, старшокласників, вожатих", — заявила член Ради Федерацій, голова комітету з науки, освіти та культури Лілія Гумерова.

Крім того, російське Міністерство освіти готує закон, згідно з яким дозволять передавати українських дітей-сиріт, вивезених з окупованих росією територій, в російські сім'ї.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в обложеному Маріуполі російські окупанти пішли на ще одну підлість і почали насильно вивозити мирних жителів у віддалені куточки росії.

"Відомо, що захоплених маріупольців вивозили до фільтраційних таборів, де окупанти перевіряли телефони та документи людей", — повідомляли раніше у Маріупольській міській раді.

Теги:
#Україна #Діти #Росія #Війна #Викрадення #Закони
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