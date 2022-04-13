У Кремлі заявили, що не всі викрадені з України діти знають "язык" - їх планують перевчати
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 428
Кремль навіть не приховує, що викрав дітей з України.
Російська влада, яка незаконно вивозить українців з міст під обстрілами на територію РФ, вирішила запровадити одразу два закони, які стосуються дітей з України.
Ініціативами поділилися під час засідання Ради Федерацій у середу, 13 квітня.
Свіжі факти та аналітика – правдиво про війну з росією
Представники влади поскаржилися, що далеко не всі діти, яких окупанти вивезли з міст Донбасу примусово, володіють російською мовою. Тому було ухвалено рішення спеціально їх переучувати.
"Друга гостра проблема стосується російської мови. Як з'ясувалося, далеко не всі діти з територій, які "звільняються", не володіють російською мовою на достатньому рівні для засвоєння нашої загальноосвітньої програми. У літній період профільне відомство організує курси, в цю роботу включать студентів, старшокласників, вожатих", — заявила член Ради Федерацій, голова комітету з науки, освіти та культури Лілія Гумерова.
Крім того, російське Міністерство освіти готує закон, згідно з яким дозволять передавати українських дітей-сиріт, вивезених з окупованих росією територій, в російські сім'ї.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в обложеному Маріуполі російські окупанти пішли на ще одну підлість і почали насильно вивозити мирних жителів у віддалені куточки росії.
"Відомо, що захоплених маріупольців вивозили до фільтраційних таборів, де окупанти перевіряли телефони та документи людей", — повідомляли раніше у Маріупольській міській раді.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-