Обучение за рубежом для детей: что нужно знать беженцам из Украины

Образовательные организации, особенно школы выходного дня, нужно тщательно проверять.

Каждый ребенок, который из-за войны войны в Украине был вынужден покинуть страну, может продолжить обучение за рубежом. Однако, выбирать учебное заведение нужно крайне осторожно, чтобы не встретить организации "русского мира".

Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев на своей странице в Facebook.

Надежный источник новостей – подпишись на наш Telegram

"Уважаемые родители! Будьте осторожны в сотрудничестве с общественными организациями и субботними школами в странах временного пребывания в связи с российской агрессией против Украины", — предупредил он.

По словам омбудсмена, уже были зафиксированы факты, когда организации "русского мира" за границей маскировались под украинские и проводили соответствующую работу с детьми. А в ходе такой работы собирали персональные данные о беженцах и их семьях в Украине, а также оказывали пропагандистское влияние на детей и дезинформировали родителей.

Как выбрать школу для ребенка за границей

Чтобы избежать сотрудничества с сомнительными образовательными организациями за рубежом, обращайтесь сначала в дипломатические учреждения Украины в странах вашего пребывания.

Кроме того, информация об образовательных возможностях для детей, которые в результате войны были вынуждены выехать за пределы страны, доступна на сайте образовательного омбудсмена Украины по этой ссылке.

Дети из Украины могут учиться почти во всех европейских странах, среди которых Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Испания, Италия, Латвия, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Турция, Венгрия., Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция

Напомним, что на время войны в Украине школы и заведения высшего образования перешли на дистанционное обучение. В регионах, где ведутся интенсивные боевые действия, учебные заведения не открылись.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине приняли решение отменить пробное внешнее независимое оценивание, которое должно было пройти в стране 19 и 26 марта.