В Украине планируют возобновить обучение в 14 областях: подробности

В украинских школах планируют возобновить обучение уже в ближайшие дни

С 14 марта в Украине частично возобновят образовательный процесс в 14 областях страны. Остальные регионы будут принимать решения о дальнейших действиях в зависимости от развития ситуации в рамках военного положения.

Указанную информацию в субботу, 12 марта, обнародовал министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

По словам чиновника, образовательный процесс планируют возобновить хотя бы в тех регионах, где ситуация с безопасностью позволяет это сделать. Однако, учитывая то, что воздушная тревога объявляется по несколько раз в сутки, представители Министерства образования рекомендуют учреждениям = временно приостановить образовательный процесс, или сделать его дистанционным, кроме того, есть вариант проводить обучение в смешанной форме.

Решение о том, как в дальнейшем будет обучение детей в Украине возложено на военно-гражданские администрации.

Также следует отметить, что школьники, которые на момент боевых действий в Украине переехали в другие регионы страны, с согласия родителей, будут иметь возможность приобщиться к образовательному процессу в учебных заведениях по месту временного проживания.

Кроме того, для учителей в платформе "Всеукраинская школа онлайн" был создан так называемый "Кабинет учителя", благодаря которому можно создавать виртуальные классы, а также персональную образовательную траекторию для каждого ученика.

Видеообращение Сергея Шкарлета

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине приняли решение отменить пробное внешнее независимое оценивание, которое должно было пройти в стране 19 и 26 марта.