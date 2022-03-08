Укр

В Украине отменили проведение пробного ВНО

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
18
ВНО в Украине Новость обновлена 08 марта 2022, 10:42
ВНО в Украине

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе, которое было запланировано на 19 марта, а также по истории, математике, биологии, географии, физике, химии и другим иностранным языкам, которое должно было проводиться 26 марта, не состоится

Из-за полномасштабной войны, которая длится между россией и украинским государством уже почти две недели, внешнее независимое оценивание, которое должно было состояться в Украине 19 и 26 марта, официально отменили.

Указанную информацию во вторник, 8 марта, обнародовал Украинский центр оценивания качества образования в своем Телеграм-канале.

"Из-за позорных захватнических действий России против Украины наша привычная жизнь изменилась, мы вынуждены защищать свою землю, своих близких и родных, свои дома. В настоящее время должны вас сообщить, что проведение пробного внешнего независимого оценивания 19 и 26 марта невозможно", — говорится в тексте публикации.

Следует напомнить, что с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков и украинские территории учебные заведения Украины временно прекратили свою работу. Впоследствии образовательный процесс для украинских детей обещают возобновить.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 5 января в Украине стартовала регистрация на пробное ЗНО, в рамках которого украинские школьники имели возможность проверить свои знания перед сдачей окончательного тестирования.

Теги:
#Украина #Россия #ВНО #Тестирование
Россияне массово теряют своих собратьев и технику
Украина
Более 12 тысяч человек и 80 вертолетов: свежая статистика потерь врага
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Россияне массово теряют своих собратьев и технику
Более 12 тысяч человек и 80 вертолетов: свежая статистика потерь врага
Дата публикации
Категория
Пострадали здания сразу по двум улицам
Погибли дети: русские среди ночи подло ударили с воздуха по домам в Сумах (видео)
Дата публикации
Категория
Мелитопольцы продолжают демонстрировать захватчикам, что они - Украина
В Мелитополь оккупанты завезли маргиналов: "Вы будете убегать, а мы займем ваши квартиры"
Дата публикации
Категория
Всемирный банк
"FREE Ukraine": Всемирный банк готовит экстренную помощь Украине
Дата публикации
Категория
Война — день 13: россияне "поздравляют" украинок с 8 марта бомбежками городов и убийствами
Война — день 13: россияне "поздравляют" украинок с 8 марта бомбежками городов и убийствами