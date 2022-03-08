В Украине отменили проведение пробного ВНО

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе, которое было запланировано на 19 марта, а также по истории, математике, биологии, географии, физике, химии и другим иностранным языкам, которое должно было проводиться 26 марта, не состоится

Из-за полномасштабной войны, которая длится между россией и украинским государством уже почти две недели, внешнее независимое оценивание, которое должно было состояться в Украине 19 и 26 марта, официально отменили.

Указанную информацию во вторник, 8 марта, обнародовал Украинский центр оценивания качества образования в своем Телеграм-канале.

"Из-за позорных захватнических действий России против Украины наша привычная жизнь изменилась, мы вынуждены защищать свою землю, своих близких и родных, свои дома. В настоящее время должны вас сообщить, что проведение пробного внешнего независимого оценивания 19 и 26 марта невозможно", — говорится в тексте публикации.

Следует напомнить, что с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков и украинские территории учебные заведения Украины временно прекратили свою работу. Впоследствии образовательный процесс для украинских детей обещают возобновить.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 5 января в Украине стартовала регистрация на пробное ЗНО, в рамках которого украинские школьники имели возможность проверить свои знания перед сдачей окончательного тестирования.