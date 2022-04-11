Навчання за кордоном для дітей: що треба знати біженцям з України

Освітні організації, особливо школи вихідного дня, треба ретельно перевіряти.

Кожна дитина, яка через війну в Україні була змушена покинути країну, може продовжити навчання за кордоном. Однак, обирати заклад освіти треба вкрай обережно, аби не натрапити на організації "руського міра".

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов на власній сторінці у Facebook.

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"Шановні батьки! Будьте обережні у співпраці з громадськими організаціями та суботніми школами у країнах тимчасового перебування у зв’язку з російською агресією проти України", — попередив він.

За словами омбудсмена, вже були зафіксовані факти, коли організації "руського міра" за кордоном маскувалися під українські та проводили відповідну роботу з дітьми. А у ході такої роботи збиралися персональні дані щодо біженців та їхніх родин в Україні, а також чинили пропагандистський вплив на дітей та дезінформували батьків.

Як обрати школу для дитини за кордоном

Щоб уникнути співпраці із сумнівними освітніми організаціями за кордоном — звертайтеся спочатку до дипломатичних установ України в країнах вашого перебування.

Крім того, інформація про освітні можливості для дітей, які через війну були змушені виїхати за межі країни, доступна на сайті освітнього омбудсмена України за цим посиланням.

Діти з України можуть навчатися майже у всіх Європейських країнах, серед яких Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція.

Нагадаємо, що на час війни в Україні школи та заклади вищої освіти перейшли на дистанційне навчання. У регіонах, де ведуться інтенсивні бойові дії, навчальні заклади діяльність не поновили.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні прийняли рішення скасувати пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яке мало пройти в країні 19 та 26 березня.