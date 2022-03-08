В Україні скасували проведення пробного ЗНО

Пробне ЗНО з української мови і літератури, що було заплановане на 19 березня, а також з історії, математики, біології, географії, фізики, хімії та інших іноземних мов, що мало проводитись 26 березня, не відбудеться

Через повномасштабну війну, яка триває між росією та українською державою вже майже два тижні, зовнішнє незалежне оцінювання, яке мало відбутися в Україні 19 та 26 березня, офіційно скасували.

Вказану інформацію у вівторок, 8 березня, оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти у своєму Телеграм-каналі.

"Через ганебні загарбницькі дії Росії проти України наше звичне життя змінилося, ми вимушені захищати свою землю, своїх близьких і рідних, свої оселі. Очевидно, що більшість запланованих заздалегідь заходів у цій ситуації не можуть відбуватися, а будуть проводитися пізніше або й узагалі будуть скасовані. Наразі маємо вас повідомити, що проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання 19 і 26 березня не є можливим", — йдеться в тексті публікації.

Варто нагадати, що з початку повномасштабного вторгнення російських загарбників та українські території навчальні заклади в України тимчасово припинили свою роботу. Згодом освітній процес для українських дітей обіцяють поновити.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 5 січня в Україні стартувала реєстрація на пробне ЗНО, в рамках якого українські школярі мали змогу перевірити свої знання перед складанням остаточного тестування.