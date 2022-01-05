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В Україні стартувала реєстрація на пробне ЗНО: де зареєструватися та графік проведення

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Реєстрацію на пробне ЗНО-2022 відкрили 5 січня Новина оновлена 05 січня 2022, 10:11
Реєстрацію на пробне ЗНО-2022 відкрили 5 січня

Пробне ЗНО — шанс перевірити свої знання перед складанням остаточного тестування

В Україні у середу, 5 січня, стартувала реєстрація на пробне Зовнішнє незалежне оцінювання. Пробні тести школярі зможуть скласти 19 та 26 березня — з української мови та решти предметів відповідно.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства освіти і науки України.

Зазначається, що реєстрація на пробне ЗНО триватиме у період з 5 по 22 січня. Для цього необхідно перейти на сайт відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти та заповнити спеціальну форму.

Пробне тестування є платним і його вартість у регіонах коливається від 213 до 309 гривень. Різниця у цінах пов’язана з вартістю друку й доставки матеріалів по областях, а також від кількості учасників, які вирішили скласти тест.

Відомо, що пробне ЗНО відбудеться у такі дати:

  • 19 березня – з української мови, української мови і літератури;
  • 26 березня – з історії України, математики, математики (рівень стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Усіх учасників тестування поінформують про час і місце проходження пробного тесту до 10 березня, а згодом на спеціально створених інформаційних сторінках з’являться і результати тестування. З української мови результати мають опублікувати 25 березня, а з інших предметів – 1 квітня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до загального порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році внесли зміни. Зокрема, у частині про проведення іспитів під час карантину.

Теги:
#Україна #ЗНО #Тестування #Пробне ЗНО
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