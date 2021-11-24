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У порядок проведення ЗНО-2022 внесли зміни: що це означає

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Проведення ЗНО Новина оновлена 24 листопада 2021, 16:24
Проведення ЗНО

Уряд переглянув порядок проведення іспитів на час карантину

До загального порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання внесли зміни. Зокрема, у частині про проведення іспитів під час карантину.

Про це у середу, 24 листопада, повідомило Міністерство освіти та науки України.

Зазначається, що внесені зміни дозволять актуалізувати порядок проведення ЗНО та зробити його відповідним до нових реалій проведення тестування. Зокрема, мова йде про написання тестів в умовах карантину, спричиненого коронавірусом. Крім того, було визначено механізми залучення представників закладів до проведення ЗНО.

Також підписаним документом окреслили основні засади підготовки та проведення ЗНО, щоб забезпечити рівні права осіб на доступ до освіти та контролю відповідності результатів навчання державним вимогам.

Чи зроблять ЗНО у 2022 році дистанційним через погіршення ситуації з коронавірусом — наразі невідомо. Минулого року випускники шкіл проходили тестування офлайн, попри карантин. При цьому хворі на коронавірус могли скласти ЗНО у другу хвилю за умови, що мають відповідну довідку від лікаря.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли відбудеться пробне ЗНО у 2022 році та з якого моменту можна зареєструватися для його проходження.

Теги:
#Україна #ЗНО #Зміни #Міністерство освіти і науки України
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