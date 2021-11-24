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В порядок проведения ВНО-2022 внесли изменения: что это значит

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Проведение ВНО Новость обновлена 24 ноября 2021, 16:24
Проведение ВНО

Правительство пересмотрело порядок проведения экзаменов на время карантина

В общий порядок проведения внешнего независимого оценивания внесли изменения. В особенности в части о проведении экзаменов во время карантина.

Об этом в среду, 24 ноября, сообщило Министерство образования и науки Украины.

Отмечается, что внесенные изменения позволят актуализировать порядок проведения ВНО и сделать его соответствующим новым реалиям проведения тестирования. В частности, речь идет о написании тестов в условиях карантина, вызванного коронавирусом. Кроме того, были определены механизмы привлечения представителей заведений к проведению ВНО.

Также подписанный документ очертил основные принципы подготовки и проведения ВНО, чтобы обеспечить равные права лиц на доступ к образованию и контролю соответствия результатов обучения государственным требованиям.

Сделают ли ВНО в 2022 году дистанционным из-за ухудшения ситуации с коронавирусом — пока неизвестно. В прошлом году выпускники школ проходили тестирование офлайн, несмотря на карантин. При этом больные коронавирусом могли написать ВНО во вторую волну при условии, что имеют соответствующую справку от врача.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда состоится пробное ЗНО в 2022 году и с какого момента можно зарегистрироваться для его прохождения.

Теги:
#Украина #ВНО #Изменения #Министерство образования и науки Украины
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