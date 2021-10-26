Пробное ВНО-2022: даты проведения тестов

ВНО стало обязательным при вступлении в заведение "высшей школы" с 2008 года.

Внешнее независимое оценивание — шанс продемонстрировать свои знания для школьников и желающих вступить в высшие учебные заведения. Чтобы сделать подготовку более эффективной в Украине проводят пробное ВНО, эта услуга платная для участников.

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал даты пробного ВНО на 2022 год.

Во время такого тестирования все — как и при обычной экзаменовке. Меры безопасности, тетради и задания, особенности внесения ответов в бланк соответствуют тому, как проходит для будущих студентов основная сессия.

Когда открывается регистрация на тестовое ВНО-2022

Регистрация на областных сайтах центра оценивания начинается с 5 января 2022 года и продлится до 22 числа того же месяца.

Какие предметы можно сдать

Сдать можно два предмета из списка. В день пробного ВНО можно написать только один тест.

19 марта — украинский язык и литература, а также отдельно украинский язык.

26 марта:

английский язык

немецкий язык

французский язык

испанский язык

химия

география

физика

биология

история Украины

математика (разных уровней)

Когда будут результаты пробного ВНО

Для тестов, которые будут написаны 19 марта результаты будут доступны с 25 марта. Для остальных — с первого апреля.

Стоимость пробного ВНО должны огласить в течение двух месяцев — до 20 декабря.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы не довольны качеством образования из-за пандемии и сомневаются в уместности внешнего оценивания.