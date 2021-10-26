Пробное ВНО-2022: даты проведения тестов
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ВНО стало обязательным при вступлении в заведение "высшей школы" с 2008 года.
Внешнее независимое оценивание — шанс продемонстрировать свои знания для школьников и желающих вступить в высшие учебные заведения. Чтобы сделать подготовку более эффективной в Украине проводят пробное ВНО, эта услуга платная для участников.
Украинский центр оценивания качества образования опубликовал даты пробного ВНО на 2022 год.
Во время такого тестирования все — как и при обычной экзаменовке. Меры безопасности, тетради и задания, особенности внесения ответов в бланк соответствуют тому, как проходит для будущих студентов основная сессия.
Когда открывается регистрация на тестовое ВНО-2022
Регистрация на областных сайтах центра оценивания начинается с 5 января 2022 года и продлится до 22 числа того же месяца.
Какие предметы можно сдать
Сдать можно два предмета из списка. В день пробного ВНО можно написать только один тест.
19 марта — украинский язык и литература, а также отдельно украинский язык.
26 марта:
- английский язык
- немецкий язык
- французский язык
- испанский язык
- химия
- география
- физика
- биология
- история Украины
- математика (разных уровней)
Когда будут результаты пробного ВНО
Для тестов, которые будут написаны 19 марта результаты будут доступны с 25 марта. Для остальных — с первого апреля.
Стоимость пробного ВНО должны огласить в течение двух месяцев — до 20 декабря.
Ранее "Телеграф" писал, что украинцы не довольны качеством образования из-за пандемии и сомневаются в уместности внешнего оценивания.
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