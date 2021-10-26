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Пробное ВНО-2022: даты проведения тестов

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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На ВНО принимают особые меры безопасности, чтобы исключить списывание. Новость обновлена 26 октября 2021, 11:27
На ВНО принимают особые меры безопасности, чтобы исключить списывание.

ВНО стало обязательным при вступлении в заведение "высшей школы" с 2008 года. 

Внешнее независимое оценивание — шанс продемонстрировать свои знания для школьников и желающих вступить в высшие учебные заведения. Чтобы сделать подготовку более эффективной в Украине проводят пробное ВНО, эта услуга платная для участников. 

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал даты пробного ВНО на 2022 год. 

Во время такого тестирования все — как и при обычной экзаменовке. Меры безопасности, тетради и задания, особенности внесения ответов в бланк соответствуют тому, как проходит для будущих студентов основная сессия. 

Когда открывается регистрация на тестовое ВНО-2022

Регистрация на областных сайтах центра оценивания начинается с 5 января 2022 года и продлится до 22 числа того же месяца. 

Какие предметы можно сдать

Сдать можно два предмета из списка. В день пробного ВНО можно написать только один тест. 

19 марта — украинский язык и литература, а также отдельно украинский язык.

26 марта:

  • английский язык
  • немецкий язык
  • французский язык
  • испанский язык
  • химия
  • география
  • физика
  • биология
  • история Украины
  • математика (разных уровней)

Когда будут результаты пробного ВНО

Для тестов, которые будут написаны 19 марта результаты будут доступны с 25 марта. Для остальных — с первого апреля. 

Стоимость пробного ВНО должны огласить в течение двух месяцев — до 20 декабря. 

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы не довольны качеством образования из-за пандемии и сомневаются в уместности внешнего оценивания.

Теги:
#ВНО #Тестирование #Пробное тестирование
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